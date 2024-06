Cole Anthony en quête de stabilité émotionnelle

Après avoir signé une prolongation de contrat de trois ans à hauteur de 39 millions de dollars en octobre dernier, Cole Anthony a connu une saison compliquée.

Annoncé comme un possible candidat au titre de meilleur sixième homme en début de campagne, l’arrière a finalement vu son temps de jeu baisser, et donc également sa moyenne de points.

Dans sa quatrième saison à Orlando, il a tout de même pu enfin découvrir l’ivresse des playoffs, avec ce premier tour très disputé face à Cleveland, perdu au bout de la septième manche. Mais là aussi, ce fut compliqué à titre individuel (5 points à 32% aux tirs dont 15% à 3-points)…

« C’était bien, c’est sûr, même si je n’ai pas aussi bien joué que je le voulais ! Mais c’était bon d’être en playoffs. Je me sens vraiment chanceux d’être là où j’en suis. Et surtout avec les gens qui sont autour de moi : les joueurs, les coaches, le front office, tout cet environnement. J’ai déjà hâte d’être à la saison prochaine. »

« Le plus important pour moi est de prendre soin de ma santé mentale »

Quatrième meilleur scoreur de la Ligue en sortie de banc (avec 937 points au total), dont une pointe à 30 points, et vingt matchs à 20 points ou plus, Cole Anthony a tout de même contribué au rebond du Magic. Surtout, il n’a manqué qu’un seul petit match cette saison, même s’il a souvent semblé jouer blessé…

« Je vais travailler sur tout [cet été] », a-t-il déclaré sur le site du Magic. « Le plus important pour moi est de prendre soin de ma santé mentale. Je dois en parler et faire tout ce que je peux pour avoir le moins de distractions possibles l’an prochain. Je vais être beaucoup à la salle pour bosser dur, mais ça, c’est la base. »

Reconnaissant volontiers qu’il a connu beaucoup de hauts et de bas, et une crise de confiance en playoffs, Cole Anthony promet qu’il ne se laissera pas décourager de la sorte la saison prochaine.

« On n’était vraiment pas loin de passer ce premier tour, donc je pense que ça va motiver tout le monde dans l’équipe. C’est un truc qui va nous rester en mémoire pendant un bout de temps. C’était vraiment une superbe expérience », conclut-il. « Je pense qu’on a tous compris l’importance de chaque match, et combien l’avantage du terrain peut être important en playoffs. On n’a jamais pris aucun match à la légère cette saison mais encore plus la saison prochaine, on va être d’autant plus sérieux pour attraper le maximum de victoires pour avoir l’avantage du terrain en playoffs. »

Cole Anthony Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 ORL 47 27 39.7 33.7 83.2 0.8 3.9 4.7 4.1 2.1 0.6 2.3 0.4 12.9 2021-22 ORL 65 32 39.1 33.8 85.4 0.5 4.9 5.4 5.7 2.6 0.7 2.6 0.3 16.3 2022-23 ORL 60 26 45.4 36.4 89.4 0.8 4.0 4.8 3.9 2.6 0.6 1.5 0.5 13.0 2023-24 ORL 81 22 43.5 33.8 82.6 0.8 3.1 3.8 2.9 2.2 0.8 1.6 0.5 11.6 Total 253 27 41.8 34.3 85.1 0.7 3.9 4.6 4.1 2.4 0.7 2.0 0.4 13.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.