Après Cameron Brink, la blessure de Rhyne Howard inquiète le 3×3 féminin des Etats-Unis

C’est la tuile pour l’équipe de 3×3 américaine… Rhyne Howard est en effet sortie sur blessure dans le troisième quart-temps de la rencontre qui opposait l’Atlanta Dream au Minnesota Lynx. Sur une pénétration et ce qui semblait être un « euro step », l’arrière du Dream a posé son appui sur le pied de son adversaire.

Une blessure qui ressemble à une entorse de la cheville pour le premier choix de la Draft 2022, mais Tanisha Wright, la coach du Dream, n’a pas donné plus de précisions.

Des examens devront être réalisés dans les prochaines heures pour connaitre la durée de son indisponibilité. Surtout que Rhyne Howard était sélectionnée pour l’épreuve de 3×3 pour les Jeux Olympiques et que la sélection a déjà perdu Cameron Brink. Deux blessures qui surviennent alors que la compétition débutera le 30 juillet.

Saison terminée pour Cameron Brink

La sentence est tombée pour Cameron Brink qui s’était blessée contre le Sun mardi. La deuxième choix de la Draft 2024 souffre d’une rupture d’un ligament croisé du genou gauche et sa saison est d’ores et déjà terminée.

Cameron Brink devait participer à la compétition olympique de 3×3 à Paris dans la continuité de son titre de championne du monde de la discipline, l’été dernier. Un rendez-vous manqué pour remporter son premier titre olympique et forcément une grosse déception pour la joueuse des Los Angeles Sparks.

« Vous ne pensez jamais que cela vous arrivera », a réagi Cameron Brink. « Et malgré tout le travail acharné, c’est parfois le cas. C’est difficile à comprendre mais je sais que cela me rendra plus forte. Je ne déraillerai pas et je continuerai à aimer cette vie. Le basketball ne me définit pas, mais c’est quelque chose que j’aime profondément et je vais travailler tous les jours pour y revenir. Ce n’est pas un adieu au basket, c’est juste un à plus tard. »