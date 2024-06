Gary Payton II reste chez les Warriors

À deux semaines de la free agency, les premières prolongations commencent à tomber et ESPN nous apprend que Gary Payton II ne testera pas le marché cet été, puisqu’il a accepté sa « player option » de 9.1 millions de dollars pour rester chez les Warriors la saison prochaine.

Par conséquent, « GPII » se donne en prime la possibilité de négocier cet été un contrat plus longue durée avec Golden State. Une franchise où il s’est révélé et où il a jusqu’ici pratiqué le meilleur basket de sa carrière. Décrochant, au passage, un titre de champion en 2022.

Cette saison, tronquée par diverses blessures, Gary Payton II a tourné à 5.5 points, 2.6 rebonds et 1.1 passe de moyenne, sur 16 minutes de jeu et 44 matchs. Le tout à 56% au tir, dont 36% à 3-points. On se souvient qu’il avait été récupéré par les Warriors en février 2023, après un passage raté chez les Blazers.

Comme Klay Thompson est susceptible de quitter les « Dubs » cet été, cela leur évite de se retrouver –potentiellement– davantage déplumés au poste 2.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Gary Payton II Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 MIL 6 17 36.4 11.1 60.0 0.0 2.0 2.0 2.2 1.5 0.5 1.7 0.7 3.3 2017-18 * All Teams 23 10 40.5 24.0 33.3 0.6 1.4 1.9 0.9 1.3 0.3 0.3 0.1 3.0 2017-18 * MIL 12 9 39.4 16.7 66.7 0.3 1.1 1.4 0.8 1.4 0.3 0.3 0.1 2.5 2017-18 * LAL 11 11 41.5 30.8 16.7 0.8 1.6 2.5 1.1 1.2 0.4 0.4 0.2 3.6 2018-19 WAS 3 5 62.5 50.0 0.0 0.3 0.3 0.7 1.3 0.7 1.0 0.3 0.3 3.7 2019-20 WAS 29 15 41.4 28.3 50.0 0.9 1.9 2.8 1.7 1.9 1.1 0.7 0.2 3.9 2020-21 GOS 10 4 76.9 50.0 75.0 0.2 0.9 1.1 0.1 0.8 0.6 0.1 0.1 2.5 2021-22 GOS 71 18 61.6 35.8 60.3 1.0 2.5 3.5 0.9 1.9 1.4 0.6 0.3 7.1 2022-23 * All Teams 22 17 59.4 50.0 85.7 1.1 2.1 3.1 1.4 2.0 1.0 0.7 0.2 4.6 2022-23 * POR 15 17 58.5 52.9 100.0 0.7 1.9 2.6 1.5 1.9 1.1 0.8 0.1 4.1 2022-23 * GOS 7 16 60.7 44.4 66.7 2.0 2.3 4.3 1.1 2.0 0.9 0.6 0.6 5.7 2023-24 GOS 44 16 56.3 36.4 60.9 1.1 1.5 2.6 1.1 1.8 0.9 0.6 0.4 5.5 Total 208 15 55.1 34.5 59.6 0.9 1.9 2.8 1.1 1.7 1.0 0.6 0.3 5.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.