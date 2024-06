Nikola Jovic a toujours admiré Russell Westbrook

Titulaire à 38 reprises pour sa deuxième année en NBA, Nikola Jovic s’est imposé dans la rotation du Heat, et il pourrait véritablement exploser la saison prochaine alors que sa formation cherche un second souffle après une élimination au premier tour des playoffs.

Même si Miami n’est pas parvenu à disputer une nouvelle finale, à titre personnel, il ne garde que le positif.

« J’ai beaucoup évolué, surtout depuis que j’ai participé aux Finals l’année dernière et que j’ai découvert comment y arriver et à quel point c’est difficile » répond-il à Hoopshype. « Beaucoup de vétérans sont des gars formidables qui m’ont appris à être d’abord une personne bien et, ensuite, un bon joueur de basket. J’ai beaucoup appris, comme je l’ai dit, surtout l’année dernière. Cette année, j’ai eu un rôle un peu plus important et j’ai eu la chance de débuter en playoffs. Je suis reconnaissant d’avoir eu cette opportunité. Je suis reconnaissant aux coaches d’avoir vu que je pouvais jouer, et j’espère que je rendrai tout ça bientôt à l’équipe et à la ville de Miami. »

Un déclic avec l’enchaînement des matches

Alors qu’il a fêté ses 21 ans dimanche, Nikola Jovic tient à mettre en avant l’importance d’avoir une routine. Comme d’autres jeunes joueurs avant lui, l’ailier serbe s’est adapté à la NBA par la régularité de sa préparation.

« J’ai découvert à quel point il était difficile de jouer tous les deux jours et d’être titulaire. (…) J’ai l’impression que le fait d’avoir une routine m’a beaucoup aidé, c’est-à-dire d’avoir une bonne routine tous les jours pour rester dans le coup et être prêt pour les matchs. Dès que j’ai commencé à jouer quelques matches d’affilée, j’ai trouvé le moyen de contribuer tous les deux soirs et j’ai eu un déclic. »

Interrogé sur son joueur préféré, Nikola Jovic cite… son père, Ilija, Michael Jordan et… Russell Westbrook. « Le gars que j’ai toujours regardé quand j’étais jeune doit être Russell Westbrook. Il jouait chaque match comme si c’était le dernier et c’est quelque chose que j’ai toujours aimé. »

Nikola Jovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIA 15 14 40.6 22.9 94.7 0.6 1.5 2.1 0.7 1.3 0.5 0.7 0.1 5.5 2023-24 MIA 46 20 45.2 39.9 70.2 0.5 3.6 4.2 2.0 1.8 0.5 0.9 0.3 7.7 Total 61 18 44.3 36.9 77.3 0.6 3.1 3.7 1.6 1.7 0.5 0.9 0.3 7.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.