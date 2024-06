Rigorer continue de mettre en avant son joueur NBA vedettes Austin Reaves à travers la sortie de nouveaux coloris de la AR 1, première chaussure signature de l’arrière des Lakers. L’équipementier chinois, créé il y a dix ans par Lin Chenyao, un ancien joueur de CBA, a misé sur l’avenir en pariant sur Austin Reaves, qui a notamment participé à la dernière Coupe du monde en septembre avec Team USA.

Parmi les nouvelles versions dévoilées, on retrouve ainsi cette AR 1, baptisée « 17 rings », en clin d’œil aux 17 titres de champion NBA des Lakers, à égalité avec les Celtics de Boston.

La tige en jaune et blanc reprend fort logiquement les couleurs principales de la franchise californienne. L’ensemble est assorti d’un dégradé allant du violet au jaune pour orner le logo de Rigorer sur l’empeigne. On retrouve le même dégradé au niveau du talon et de la semelle intermédiaire vers la partie avant du pied, pour compléter une semelle extérieure blanche.

Sept coloris de la AR 1 sont désormais disponibles sur Basket4Ballers, avec donc cette version « 17 rings », au prix de 150 euros.