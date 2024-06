« Flashback » en 1989, à l’époque où la sortie de la Air Jordan 4, quatrième chaussure signature de Michael Jordan, s’apprêtait à faire un tabac sur la planète basket après une Air Jordan 3 également devenue culte. A l’époque, Michael Jordan et ses Bulls se cassent les dents sur les Pistons, mais ses chaussures font un tabac.

La AJ4 était la paire « futuriste » que tout le monde s’arrachait. Il faut croire qu’elle a plutôt bien vieilli puisque 35 ans après, le modèle est toujours aussi prisé et vient même d’être relancé via Basket4Ballers via ce coloris « Oxidized Green ».

L’amorti Nike Air est là

La tige en cuir blanc est complétée par des finitions en vert foncé, à l’intérieur du col mais aussi en quadrillé sur l’empeigne. Les logos « Jumpman » présents sur la languette et le talon ressortent également en vert, sans oublier les détails métalliques sur les œillets, la semelle intermédiaire et le logo. A noter que la paire est dotée d’un amorti Nike Air au niveau du talon et de l’avant du pied.

La Air Jordan 4 Retro « Oxidized Green » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 210 euros.