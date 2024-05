Gary Harris a apprécié son passage à Orlando

Gary Harris a vécu une saison mouvementée à Orlando. Il a commencé sur le banc, avant d’être gêné par de multiples blessures, surtout en janvier, qui ont privé le joueur de 28 matches au total. Puis finalement, après le All-Star Game, il devient titulaire. Une place dans le cinq majeur qu’il conservera en playoffs, face aux Cavaliers.

« Les blessures, ça fait partie du jeu. J’en ai eu plein durant ma carrière. C’est dommage, mais le staff a fait un superbe travail pour m’aider, me faire revenir le plus vite, notamment pour ce Game 7 », explique-t-il.

Le tout en faisant sa pire saison sur le plan statistique depuis sa première campagne dans la ligue, avec seulement 6.9 points de moyenne en 24 minutes. Néanmoins, il a aimé cette saison étrange et comme il est libre cet été, peut-être voudra-t-il rester en Floride.

« J’ai aimé ces moments avec l’équipe cette année. J’ai apprécié mon expérience ici, depuis que je suis à Orlando. J’adore, je n’ai que des choses positives à dire », assure-t-il. « Je ne sais pas de quoi la free agency sera faite. Je vais prendre les jours les uns après les autres, mais j’ai aimé être ici. J’adore mes coéquipiers et je pense qu’on peut construire quelque chose de spécial. »

Gary Harris fait la promotion du Magic

Le joueur, qui aura 30 ans en septembre, a apporté son expérience et son adresse extérieure (39% de réussite à 3-pts sous les couleurs du Magic) à Orlando depuis son arrivée en février 2021. Il fut précieux pour encadrer les Jalen Suggs, Franz Wagner et autres Paolo Banchero et Wendell Carter Jr. De plus, l’avenir du Magic s’annonce radieux.

« Retrouver les playoffs, avoir une première expérience, jouer un Game 7, jouer un match de ce niveau, c’est ce qu’on veut faire et on a été capable de le faire », réagit-il. « On a joué des gros matches, surtout pour des jeunes joueurs. Ils ont grandi de manière exponentielle et ils vont continuer ainsi. C’est une équipe de bosseurs, les gars vont revenir, seront meilleurs, vont étudier les images. Ils en veulent, personne n’est satisfait. C’est le bon côté des choses : il n’y a pas de limite. »

S’il n’est pas certain de continuer avec le Magic avec le contrat qu’il désire (sa fragilité physique pourrait inquiéter les dirigeants), l’ancien de Denver pense tout de même qu’Orlando peut devenir une destination séduisante pour des joueurs libres.

« On a un centre d’entraînement très moderne. Le climat est génial. Le coaching staff est excellent. Il y a beaucoup de choses positives ici à Orlando, ainsi qu’une bonne saison qui explique le petit buzz qui existe désormais ».

Gary Harris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 DEN 55 13 30.4 20.4 74.5 0.4 0.8 1.2 0.5 1.3 0.7 0.7 0.1 3.4 2015-16 DEN 76 32 46.9 35.4 82.0 0.7 2.2 2.9 1.9 1.9 1.3 1.3 0.2 12.3 2016-17 DEN 57 31 50.2 42.0 77.6 0.8 2.3 3.1 2.9 1.6 1.3 1.3 0.1 14.9 2017-18 DEN 67 34 48.5 39.6 82.7 0.6 2.1 2.6 2.9 1.8 1.8 1.8 0.2 17.5 2018-19 DEN 57 29 42.4 33.9 79.9 0.7 2.1 2.8 2.2 2.0 1.0 1.2 0.3 12.9 2019-20 DEN 56 32 42.0 33.3 81.5 0.5 2.5 2.9 2.1 2.1 1.4 1.1 0.3 10.4 2020-21 * All Teams 39 28 40.0 34.0 82.1 0.5 1.5 2.0 2.0 1.8 0.7 1.0 0.3 10.0 2020-21 * ORL 20 25 36.5 36.4 87.5 0.4 1.2 1.6 2.3 1.7 0.6 1.2 0.4 10.2 2020-21 * DEN 19 31 44.2 32.0 73.3 0.7 1.8 2.5 1.7 2.0 0.9 0.7 0.2 9.7 2021-22 ORL 61 28 43.4 38.4 87.4 0.6 1.4 2.0 1.8 1.8 1.0 1.0 0.2 11.1 2022-23 ORL 48 25 45.0 43.1 90.0 0.4 1.6 2.0 1.2 1.9 0.9 0.6 0.3 8.3 2023-24 ORL 54 24 44.1 37.1 75.6 0.4 1.2 1.7 1.6 1.7 0.9 0.6 0.3 6.9 Total 570 28 44.7 37.0 81.3 0.6 1.8 2.4 2.0 1.8 1.1 1.1 0.2 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.