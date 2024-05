Giannis Antetokounmpo aimerait tellement jouer dans l’ambiance des matches d’Euroleague

A Berlin, le Final Four de l’Euroleague s’est offert un casting de choix avec Scottie Pippen, Bill Murray, mais aussi Giannis Antetokounmpo et Dennis Schroder. Ce n’est pas le tapis rouge du Festival de Cannes, mais ça permet de braquer davantage les projecteurs sur le plus gros événement du basket européen. Venu en Allemagne pour soutenir son frère Kostas, qui évolue au Panathinaikos, Giannis a été conquis par l’ambiance.

« Vu où j’ai commencé, je me sens privilégié d’être en NBA, dans une équipe où je veux donner le meilleur de moi-même, mais j’envie l’atmosphère de ces matchs » confie l’ailier-fort des Bucks. « J’aimerais que ce soit le cas en NBA. J’ai voyagé de Grèce aujourd’hui dans un avion avec 150 fans qui ont quitté leur travail et leur famille pour soutenir leur équipe. J’aimerais jouer pour ce genre de fans ».

Un retour « à la Marc Gasol » ?

Peut-être que dans quelques années, Giannis imitera Pau Gasol ou Marco Belinelli, et qu’il rentrera au pays pour porter les couleurs d’un club grec. Mais lequel ? A l’écouter, il se verrait bien imiter Marc Gasol pour revenir dans le club de ses débuts pour l’aider à atteindre les sommets.

« Je veux jouer le plus d’années possibles en NBA » prévient-il. « Je ne sais pas si je jouerais à l’Olympiakos ou au Panathinaïkos… Je jouerai pour Filathlitikos, mon ancienne équipe, et je les mènerai peut-être en première division. L’Olympiakos et le Panathinaïkos ne voulaient pas de moi quand j’avais 18 ans, alors pourquoi y aller à 38 ans ? Bien sûr, je peux acheter une équipe si elle est à vendre, mais je ne pense pas que les propriétaires, M. Giannakopoulos ou M. Aggelopoulos, soient intéressés par la vente ».

Pour la petite histoire, la finale de l’Euroleague opposera, dimanche soir, le Pana de Mathias Lessort au Real Madrid de Vincent Poirier, Guerschon Yabusele et Fabien Causeur.