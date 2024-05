Les rencontres de la nuit, à New York (02h00, beIN Sports 1) et Denver (04h30, beIN Sports 2) sont donc décisives pour ces demi-finales de conférence, tant pour les Knicks et les Pacers, que pour les Nuggets et les Wolves.

Programme complet

02h00 | New York – Denver (beIN Sports 1)

04h30 | Denver – Minnesota (beIN Sports 2)