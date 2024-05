Patrick Beverley hésite entre Milwaukee et… l’argent

Récemment, Patrick Beverley s’est surtout distingué sur le plan extra-sportif, après son accrochage avec un fan des Pacers qui lui a valu d’être suspendu quatre matchs par la NBA et d’être visé par une enquête de police. Mais dans les prochaines semaines, il refera parler de lui pour l’aspect basket, puisqu’il devra négocier un nouveau contrat.

Libre cet été, après avoir partagé sa saison comme remplaçant entre Philadelphie puis Milwaukee (pour 6.2 points, 3.3 rebonds et 2.9 passes de moyenne, à 34% à 3-points), le meneur donne pour le moment la priorité aux Bucks, mais il fait aussi preuve de mystère quant au déroulement de l’intersaison à venir…

« Je veux rester à Milwaukee » assure-t-il d’abord dans son podcast, avant de se montrer plus évasif. « Je veux voir ce qu’il peut y avoir ici mais, vous savez, j’ai aussi joué suffisamment bien en playoffs pour obtenir une petite augmentation, vous voyez ? C’est le côté business de la chose, donc ce qui peut se produire se produira. »

Argent ou compétitivité ?

À bientôt 36 ans, Patrick Beverley sait pertinemment qu’il n’aura plus beaucoup d’occasions de prendre plus que le minimum sur le plan salarial. Après avoir touché 3.2 millions de dollars en 2023/24, il en veut ainsi davantage en 2024/25, au sortir de cette campagne de playoffs 2024 à 8.2 points, 5.5 passes et 3.3 rebonds de moyenne (à 36% à 3-points), dans la peau d’un titulaire.

Tout l’enjeu de l’intersaison de « Pat Bev » sera donc de savoir si un prétendant au titre est capable de lui proposer un salaire plus important ou s’il lui faudra plutôt se tourner vers une équipe moins compétitive, pour satisfaire son envie d’argent…

« Peu importe l’équipe où j’irai, j’aurai une influence dessus » annonce-t-il déjà. « Peu importe à quoi elle ressemble, [je peux] la transformer en une équipe de playoffs. […] J’ai la sensation de pouvoir aider n’importe quel vestiaire et j’ai encore beaucoup de basket à donner. Si c’est une équipe moyenne, je peux la rendre meilleure. Si c’est une bonne équipe, je peux la rendre plus grande encore. »

Patrick Beverley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 HOU 41 17 41.8 37.5 82.9 1.1 1.6 2.7 2.9 2.0 0.9 1.1 0.5 5.6 2013-14 HOU 56 31 41.4 36.1 81.4 1.3 2.2 3.5 2.7 3.1 1.4 1.2 0.4 10.2 2014-15 HOU 56 31 38.3 35.6 75.0 1.2 3.0 4.2 3.4 3.3 1.1 1.5 0.4 10.1 2015-16 HOU 71 29 43.4 40.0 68.2 1.0 2.5 3.5 3.4 3.3 1.3 1.3 0.4 9.9 2016-17 HOU 67 31 42.0 38.2 76.8 1.4 4.5 5.9 4.2 3.3 1.5 1.5 0.4 9.5 2017-18 LAC 11 30 40.3 40.0 82.4 1.5 2.6 4.1 2.9 3.1 1.7 2.3 0.5 12.2 2018-19 LAC 78 27 40.7 39.7 78.0 1.0 4.0 5.0 3.9 3.4 0.9 1.1 0.6 7.6 2019-20 LAC 51 26 43.1 38.8 66.0 1.1 4.1 5.2 3.6 3.1 1.1 1.3 0.5 7.9 2020-21 LAC 37 23 42.3 39.7 80.0 0.8 2.4 3.2 2.1 2.9 0.8 0.9 0.8 7.5 2021-22 MIN 58 25 40.6 34.3 72.2 1.1 3.1 4.1 4.6 3.0 1.2 1.3 0.9 9.2 2022-23 * All Teams 67 27 40.0 33.5 72.3 0.7 3.0 3.7 2.9 2.8 0.9 0.9 0.6 6.2 2022-23 * LAL 45 27 40.2 34.8 78.0 0.5 2.6 3.1 2.6 2.8 0.9 0.9 0.6 6.4 2022-23 * CHI 22 28 39.5 30.9 53.3 0.9 4.0 4.9 3.5 2.9 1.1 0.8 0.7 5.8 2023-24 * All Teams 73 20 41.7 33.7 82.2 0.7 2.6 3.3 2.9 1.8 0.6 0.9 0.4 6.2 2023-24 * PHL 47 20 43.2 32.1 81.0 0.6 2.5 3.1 3.1 1.8 0.5 1.0 0.4 6.3 2023-24 * MIL 26 21 39.1 36.1 85.2 0.7 2.9 3.6 2.6 1.7 0.7 0.6 0.5 6.0 Total 666 27 41.3 37.1 76.0 1.0 3.1 4.1 3.4 2.9 1.1 1.2 0.5 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.