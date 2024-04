Anthony Edwards va devoir rester zen face aux Suns

Leader de Wolves aux dents longues avec 26 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne, pour le troisième meilleur bilan de la Ligue avec 56 victoires pour 26 défaites, le deuxième meilleur de l’histoire de Minnesota, Anthony Edwards a un joli défi à relever pour sa troisième participation aux playoffs.

Face aux Suns, l’arrière All-Star a été mis en difficulté en saison régulière, avec seulement 14 points de moyenne. Confronté à des prises à deux, voire à trois quand il ose s’aventurer dans la peinture, « Ant » a été plutôt bien tenu par la défense de Phoenix.

« Ils m’envoient trois joueurs, donc je dois faire les bonnes lectures et faire confiance à mes coéquipiers », explique Anthony Edwards dans The Athletic. « Quand ils vont rentrer leurs tirs, ils vont devoir changer de défense. »

Le souci, c’est que ses coéquipiers ne l’ont pas aidé non plus lors des matchs face à Phoenix, avec Jaden McDaniels qui a cumulé un 1/9 à 3-points, Karl-Anthony Towns un 1/8 (en deux matchs) ou Rudy Gobert qui n’a inscrit que 10 points sur les trois matchs disputés face à Phoenix (son pire total). Pour trois défaites !

« Le jeu physique ne me dérange pas, je suis un joueur physique »

« On doit être agressif pour fixer la défense, et ensuite faire la bonne lecture », assure Chris Finch. « Je suis confiant dans notre capacité à mettre [Ant] dans le rythme. »

Après s’être affirmé parmi les stars de la ligue avec son jeu spectaculaire et ses posters mémorables, Anthony Edwards a toutefois pris la vilaine habitude de « discuter » un peu trop souvent avec les officiels. Il a ainsi terminé la saison à quinze fautes techniques, soit à la limite de la suspension automatique pour un match.

Face aux vétérans roublards des Suns qui vont tenter de le pousser dans ses ultimes retranchements, dont Bradley Beal qui ne se cachait pas de vouloir faire faute sur lui à chaque occasion, Anthony Edwards va devoir garder la tête froide. Encaisser. Pour mieux les faire passer à la caisse…

« Le jeu physique ne me dérange pas, je suis un joueur physique. Ce sont les fautes qui me dérangent, parce que, si quelqu’un d’autre subit une faute, on lui siffle », conclut Anthony Edwards, avant de faire une promesse. « Ce sont les playoffs. Ça ne me dérange pas du tout. J’ai déjà joué deux fois en playoffs. Je ne vais pas aller chercher des fautes en playoffs parce que je sais comment ça se passe. Ça va aller pour moi. »

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.9 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 Total 302 34 44.6 35.3 79.3 0.7 4.5 5.2 4.1 2.1 1.4 2.8 0.6 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.