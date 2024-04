Avec Joel Embiid, les Sixers sont prêts à répondre au défi physique du Heat

NBA – Malgré leurs huit victoires d’affilée, les Sixers disputeront le « play-in » avec deux possibilités, à domicile, de se qualifier pour les playoffs.

Sixers – Heat sera donc une simple affiche de « play-in » ! Pour le vainqueur, la perspective d’affronter les Knicks au premier tour, tandis que le vaincu aura droit à une seconde chance face au vainqueur du barrage entre les Bulls et les Hawks. Pour Nicolas Batum, le plus vite sera le mieux.

« Il faut gagner mercredi » prévient le Français. « C’est une situation compliquée. On affronte une très bonne équipe. Ils étaient déjà là la saison passée. L’année dernière, ils ont prouvé qu’on pouvait quasiment aller au bout en étant une équipe du « play-in ». C’est donc une équipe qui est déjà passée par là ».

L’expérience du « play-in » est donc en faveur du Heat, mais les Sixers sont l’équipe en forme de la NBA avec huit victoires de suite ! Et les joueurs de Nick Nurse joueront devant leur public.

« Je ne trouve pas que le fait de participer au « play-in » soit décevant », reconnaît Cam Payne. « Le bon côté des choses, c’est que nous restons sur huit victoires de suite. Pour aborder les playoffs, gagner huit fois de suite, c’est énorme. Arriver aux playoffs en bonne santé, c’est important. On ne peut pas demander mieux, pour une équipe, d’aborder les playoffs dans de bonnes conditions ».

Joel Embiid s’est entraîné normalement

A propos de santé, une interrogation : où en est Joel Embiid ? On l’avait quitté grimaçant lors du match face à Orlando. Dimanche, il n’était pas en tenue pour affronter les Nets. Si le MVP 2023 ne s’est pas exprimé, Nick Nurse a assuré que son leader s’était entraîné normalement samedi, et qu’il serait sur le terrain mercredi soir. Idéal avant d’affronter une formation aussi physique que le Heat.

« Il est clair que nous avons connu quelques belles batailles avec eux », rappelle Nick Nurse. « Nous nous attendons toujours à cela contre eux. En tête, on a la volonté de continuer à bien jouer et de donner le maximum. C’est un peu la façon dont nous avons abordé le dernier mois de l’année. Nous nous impliquons, nous faisons jouer nos joueurs comme il le faut et nous faisons tout ce qu’il faut pour gagner. Nous avons un bon état d’esprit, je pense, et c’est ce que nous allons faire mercredi. »