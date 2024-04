Bucks – Pacers : des retrouvailles explosives !

Début janvier, Malik Beasley assurait que Milwaukee et Indiana se retrouveraient en playoffs. Un peu plus de trois mois plus tard, il faut reconnaître que l’arrière shooteur des Bucks avait vu juste ! Bucks et Pacers vont bien se retrouver dès le premier tour des playoffs, une série qui fait rejaillir le début de la rivalité née entre les deux équipes cette saison au cours de leurs cinq confrontations, quatre en saison régulière et une en demi-finale de la NBA Cup.

Les Pacers ont eu à digérer les 64 points de Giannis Antetokounmpo mais se sont bien rattrapés depuis, remportant au final quatre matchs sur cinq, des rencontres intenses à chaque fois, avec une grosse intensité physique qui a occasionné quelques accrochages. En résumé, on ne pouvait rêver meilleur duel pour pimenter un peu ce premier tour des playoffs à l’Est !

Dès la fin de la saison régulière dimanche, les Bucks ont été invités à s’exprimer sur le sujet. Le moins qu’on puisse dire c’est que les coéquipiers de Giannis Antetonkounmpo sont prêts, et Doc Rivers aussi. Le coach apportera par ailleurs un peu de fraîcheur à cette opposition, n’ayant pris part à aucun des matchs précédents en saison régulière.

« Indiana a été sur notre dos toute l’année, c’est donc l’adversaire idéal. Ils ont très bien joué contre nous. Ils ont une grande confiance contre nous. Nous serons très concentrés, parce qu’il va falloir qu’on le soit », a souligné Doc Rivers.

Le début d’une nouvelle saison

Pour Damian Lillard, Milwaukee sera une équipe complètement différente par rapport à la dernière confrontation entre les deux équipes, datant du 3 janvier dernier. Avec plus de cohésion, et un trio Lillard-Middleton-Antetokounmpo qui se connaît davantage, ce qui sera un gros plus.

« Nous avons vécu beaucoup de choses depuis. Nous avons traversé des moments difficiles et nous nous en sommes sortis. Ensuite, nous avons eu un nouvel entraîneur et nous avons adopté une attitude différente, un style de jeu différent. Nous avons appris beaucoup de choses différentes sur nous-mêmes en passant par ces épreuves », a glissé « Dame Time ».

Le meneur a également insisté sur l’importance de ne pas laisser leurs émotions prendre le dessus. La pression, les atmosphères hostiles, les possessions décisives, c’est tout ce qui fait l’essence des playoffs et que Milwaukee devra essayer de gérer au mieux.

« Il est important pour nous de comprendre quel est notre objectif en jouant les playoffs. Nous devons être responsables à cet égard. Nous ne pouvons pas être trop émotifs, car en playoffs, ça peut changer une série. Si on est trop émotif, l’adversaire peut en profiter ».

Gros travail à la vidéo

De son côté, Khris Middleton souhaite que les Bucks tirent les leçons de leurs erreurs pour afficher une meilleure opposition. « C’est une nouvelle saison qui débute avec la post-saison. En même temps, il ne faut pas oublier le passé. On veut revoir ces matchs, comprendre ce qui n’a pas fonctionné et trouver un moyen de le corriger », a-t-il rappelé.

La confrontation sera également différente parce que les Pacers vont présenter un tout autre visage, peut-être moins fringant que début janvier. On peut notamment mentionner l’état de forme de Tyrese Haliburton, qui a traversé des moments difficiles, en terme d’adresse notamment, depuis sa blessure aux ischios. Mais surtout, Rick Carlisle a perdu deux joueurs majeurs à un mois d’intervalle : Buddy Hield échangé à Philadelphie en février ; Bennedict Mathurin sur blessure début mars. Ce dernier représentait une arme fatale de son dispositif derrière Tyrese Haliburton, et son absence va forcément compliquer la tâche des Pacers.