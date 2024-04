Pacers – Bucks, le début d’une vraie rivalité ?

« Alors que nous ne sommes que le 2 janvier, nous avons la chance d’avoir vécu beaucoup de situations et d’atmosphères dignes des playoffs ». Rick Carlisle peut se réjouir de voir ses jeunes troupes se sortir de rencontres sous tension. Il y a un mois, les coéquipiers de Tyrese Haliburton avaient atteint la finale du tournoi NBA, et cette nuit, ils sont allés gagner à Milwaukee, dans une salle où les Bucks étaient invaincus depuis 15 rencontres !

Une partie sous tension puisque la dernière fois que les deux formations s’étaient retrouvées au Fiserv Forum, la fin de rencontre avait été marquée par la grosse embrouille sur le « ballon du match » après les 64 points de Giannis Antetokounmpo. Les retrouvailles ont été houleuses pour cette 4e opposition de la saison avec des accrochages (comme cette vilaine chute d’Isaiah Jackson) et des fautes techniques. Surtout, les Pacers ont confirmé qu’ils avaient les armes pour faire déjouer les Bucks avec une troisième victoire en quatre matches.

Des retrouvailles dès mercredi puis en playoffs ?

« Au final, j’ai eu l’impression que c’était un match de « stops » et nous n’avons pas été capables d’en faire sur la fin, et c’est ce qui leur a permis de gagner » analyse Giannis Antetokounmpo, auteur d’un triple-double. « Nous devons trouver une solution car, on ne sait jamais, on pourrait les retrouver en playoffs. Nous les reverrons déjà dans deux jours. Il faut regarder les vidéos, comprendre ce qu’ils font bien contre nous et essayer de les arrêter. Si nous n’y parvenons pas, nous perdrons probablement à nouveau. »

Effectivement, les Bucks se rendront au Gainbridge Fieldhouse dès mercredi pour une cinquième et dernière opposition en saison régulière. Vu le scénario des rencontres cette saison, avec du « trashtalking » constant, et la capacité des Pacers à gêner les Bucks, peut-on parler d’une rivalité naissante ?

« C’est une équipe qui joue le titre depuis plusieurs années », rappelle Tyrese Haliburton, né à quelques kilomètres de Milwaukee. « Nous sommes sur la bonne voie, mais nous n’y sommes pas encore parvenus. J’ai beaucoup de respect pour eux en tant que groupe. Je ne pense pas pouvoir parler de rivalité pour l’instant. Quel que soit l’adversaire, on se bat, et nous jouons souvent contre eux dans une saison. Nous sommes prêts quand nous les rencontrons ».

En fin de match, le meneur pouvait chambrer en rapportant ostensiblement le ballon du match aux arbitres…