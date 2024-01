Pour attaquer 2024, les Pacers se vengent à Milwaukee

Pacers et Bucks attendaient cette nouvelle double-confrontation avec impatience pour attaquer 2024, particulièrement depuis l’échauffourée survenue après le dernier match entre les deux équipes, une embrouille sur fond d’un « ballon du match » tant convoité.

Pour ce quatrième acte, on a eu droit à un match de séries. Dès le début, c’est Milwaukee qui a lancé les hostilités avec un Malik Beasley adroit de loin pour épauler le duo Lillard-Antetokounmpo (26-11). Indiana a immédiatement rétorqué, repassant brièvement devant après avoir passé un 13-2 conclu par le 3-points d’Aaron Nesmith (37-38). Les Bucks ont toutefois repris le contrôle avant la pause, entre un 10-2 marqué par les 3-points de Khris Middleton et Brook Lopez, puis un 11-2 juste avant la pause, avec Giannis Antetokounmpo et Pat Connaughton à 3-points pour assurer six longueurs d’avance aux locaux à la pause (62-56).

Chambreur, Tyrese Haliburton apporte le ballon du match aux arbitres…

Alors que la tension restait bien présente, les Bucks ont cru avoir fait le plus dur lorsqu’ils ont passé un 11-2 avec un gros dunk du « Greek Freak » et un nouveau 3-points de Brook Lopez pour passer à +15 (82-67). Mais encore une fois, Indiana a refusé d’abdiquer, et s’est attelé à revenir, avec Tyrese Haliburton à la baguette, mais aussi deux paniers de Bennedict Mathurin pour ramener l’écart à -2 (86-84). Si bien que dès le début du quatrième quart-temps, les Pacers ont repris l’avantage ! Ce sont les trois paniers du bouillant Isaiah Jackson qui ont finalement fait pencher une nouvelle fois la balance (93-94), remettant ainsi la pression sur les Bucks.

Sauf que cette fois, Indiana a tenu jusqu’au bout, s’appuyant sur sa défense pour générer du jeu rapide, mais aussi sur ses guerriers, TJ McConnell et Bennedict Mathurin. Tyrese Haliburton a enfoncé le clou avec deux paniers à mi-distance plaçant les siens à +9 (104-113) à deux minutes de la fin puis un « floater » avec la faute en prime en réponse à la tentative de retour des locaux (109-116). Après avoir sécurisé la victoire (122-113), synonyme de retour à la 6e place pour Indy, Tyrese Haliburton s’est donc fait un plaisir de rapporter le ballon du match vers l’un des arbitres avec un grand sourire. Prochain match entre les deux équipes, dès demain, à Indianapolis cette fois !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– De l’électricité dans l’air. Après la fin de match très tendue lors de la dernière opposition entre les deux équipes, conclue sur les 64 points et une grosse colère de Giannis Antetokounmpo, on a senti une atmosphère particulière pour ces retrouvailles entres Bucks et Pacers. La rencontre a manqué de dégénérer à plusieurs reprises, notamment dès le début de match après la grosse chute d’Isaiah Jackson accompagnée par Bobby Portis (finalement non sanctionné) après un combat au rebond. Bobby Portis a finalement pris une faute technique en fin de troisième quart-temps après un mauvais coup sur TJ McConnell. De manière générale, les arbitres ont plutôt bien géré cette tension ambiante.

– Le bonjour de Tyrese Haliburton. Natif du Wisconsin, devant les yeux de ses parents, le meneur des Pacers a livré une (nouvelle) leçon de justesse avec plusieurs paniers décisifs qui ont permis à Indiana de faire le trou puis de sécuriser la victoire. Au même titre que ses coéquipiers, le meneur devait en avoir gros sur la patate après le scénario du dernier match dominé par le « Greek Freak », et a fait le maximum pour que l’issue soit différente cette fois, avec un money-time parfaitement géré

– Le banc des Pacers incroyablement productif. Le banc d’Indiana a dominé les débats avec 70 points au compteur contre 16 pour Milwaukee ! Les Pacers ont pu compter sur bien plus que de simples relais mais de vrais energizers qui ont contribué à dynamiter la défense des Bucks, entre les 25 points de Bennedict Mathurin, les 18 d’Isaiah Jackson, ou encore le +/- de +35 d’Obi Toppin, sans oublier la grosse fin de match de TJ McConnell également (16 points, 9 passes décisives).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.