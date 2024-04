Conférence Est | Tous les scénarios possibles pour la 2e place

Qui finira 2e à l’Est, et affrontera le vainqueur du premier barrage entre le 7e et le 8e de la conférence ? Pour l’instant, c’est une équation à trois inconnues, et les Bucks ne sont pas assurés de conserver leur 2e place. Damian Lillard et ses coéquipiers ont leur destin entre les mains, mais ils se déplacent à Orlando, qui doit s’imposer pour garder sa place de 5e ! Derrière eux, les Knicks et les Cavaliers peuvent encore les doubler.

Programme de la dernière journée

Orlando – Milwaukee

New York – Chicago

Cleveland – Charlotte

Situation au classement

2e – Milwaukee (49v-32d)

3e – New York (49v-32d)

4e – Cleveland (48v-33d)

Parmi les scénarios ci-dessous, les plus probables sont les cas numéros 1 et 5.

Tous les scénarios possibles

Cas numéro 1 : les Bucks, les Knicks et les Cavaliers gagnent

Bucks (2e), Knicks (3e) et Cavaliers (4e)

Cas numéro 2 : les Bucks et les Knicks gagnent, et les Cavaliers perdent

Bucks (2e), Knicks (3e) et Cavaliers (4e)

Cas numéro 3 : les Bucks gagnent, et les Knicks et les Cavaliers perdent

Bucks (2e), Knicks (3e) et Cavaliers (4e)

Cas numéro 4 : les Bucks et les Cavaliers gagnent, et les Knicks perdent

Bucks (2e), Knicks (3e) et Cavaliers (4e)

Cas numéro 5 : les Bucks perdent, et les Knicks et les Cavaliers gagnent

Knicks (2e), Cavaliers (3e) et Bucks (4e)

Cas numéro 6 : les Bucks et les Knicks perdent, et les Cavaliers gagnent

Cavaliers (2e), Bucks (3e) et Knicks (4e)

Cas numéro 7 : les Bucks et les Cavaliers perdent, et les Knicks gagnent

Knicks (2e), Bucks (3e) et Cavaliers (4e)

Cas numéro 8 : les Bucks, les Knicks et les Cavaliers perdent

Bucks (2e), Knicks (3e) et Cavaliers (4e)