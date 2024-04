Les Clippers signent Kai Jones pour les playoffs

Viré par les Hornets en début de saison, Kai Jones va participer aux playoffs ! Ce ne sera pas avec les Sixers où il avait effectué une pige, mais les Clippers puisqu’ils viennent de lui faire signer un contrat sur plusieurs saisons. Comme souvent dans ces cas-là, seule la fin de la saison en cours est garantie, et le 19e choix de la Draft 2021 devra donc faire ses preuves au prochain camp d’entraînement.

Pour lui faire de la place, The Athletic annonce que les Clippers ont décidé de se séparer de Josh Primo, l’ancien meneur des Spurs. Primo s’est gravement blessé à une cheville en G-League, et il ne sera pas en mesure de rejouer avant cet été. Les Clippers ont préféré le couper, et ajouter un intérieur explosif pour épauler Ivica Zubac.

Sans doute que Tyronn Lue va profiter du dernier match, sans enjeu face aux Rockets, pour le voir à l’oeuvre. Quatrième de la conférence Ouest et vainqueur de la division Pacific, les Clippers connaissent déjà leurs adversaires pour le premier tour, et il s’agira des Mavericks. Une formation très athlétique sous les panneaux avec Daniel Gafford, Dereck Lively II et Dwight Powell.