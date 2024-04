Jevon Carter est arrivé l’été dernier aux Bulls. Le meneur sortait alors de sa meilleure saison en carrière, avec les Bucks, pour 8 points et 2.4 passes décisives par match, en 22 minutes.

Cette saison, il ne joue pourtant plus que 14 minutes par match, pour 4.8 points et 1.2 passes de moyenne, dans une équipe nettement moins compétitive. Surtout, il n’est rentré sur le terrain qu’à trois reprises lors des neuf derniers matchs. C’est pourquoi il veut discuter de son temps de jeu avec la franchise.

Il faut reconnaitre qu’il y a du monde à la mène du côté de Chicago. Sans Lonzo Ball, ce sont pas moins de quatre meneurs qui se battent pour des minutes dans la franchise de l’Illinois. Surtout, Coby White a fait des progrès cette saison, et l’expérience d’Alex Caruso est importante pour les Bulls. Billy Donovan exposait des arguments tactiques en février dernier pour expliquer le temps de jeu réduit de Jevon Carter.

« Nous avons besoin que Jevon tire quand il en a l’occasion. Je pense que cela aide notre équipe et c’est ce pour quoi il est vraiment doué », expliquait ainsi Billy Donovan. « Je pense que l’autre point, c’est sa capacité à défendre tout-terrain. Mais pour être honnête, il y a eu certaines situations où il est entré dans la rotation en première mi-temps, mais étant donné la façon dont le match s’est déroulé, en seconde mi-temps, les opportunités sont devenues un peu plus réduites et je suis parti avec d’autres gars. »

Pas de vagues

Lorsque les journalistes locaux ont évoqué la situation avec Billy Donovan récemment, il s’est contenté de demander à son joueur « de rester prêt ». L’ancien des Bucks prévoit donc de discuter avec la franchise de son temps de jeu et des raisons le condamnant à rester sur le banc pour regarder ses coéquipiers.

« Oui, je veux simplement entendre quelque chose qui a du sens » explique-t-il sur les discussions à venir avec ses dirigeants et son coach, alors qu’il a signé pour 19.5 millions de dollars sur trois ans avec Chicago (la dernière année est une « player option ») l’été dernier. « C’est tout ce que je recherche, de la clarté ».

D’autant qu’il admet que cette équipe de Chicago n’est pas facile à suivre de façon générale.

« Nous avons prouvé que nous pouvons battre n’importe qui et, si nous ne sommes pas préparés, nous pouvons aussi perdre contre n’importe qui », analyse-t-il. « Honnêtement, nous sommes un peu comme une équipe joker : vous ne savez pas ce que vous allez obtenir. Vous pouvez obtenir le pire ou le meilleur. Seul le temps nous le dira. »

Originaire de Chicago, Jevon Carter rêvait de jouer avec les Bulls. Clairement, ce n’est pas la saison qu’il espérait pour sa première campagne avec Chicago mais, à 28 ans, il n’a pas dit son dernier mot.

Jevon Carter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MEM 39 15 30.3 33.3 81.3 0.4 1.3 1.7 1.8 1.4 0.7 0.9 0.3 4.4 2019-20 PHX 58 16 41.6 42.5 85.2 0.5 1.5 2.0 1.5 1.5 0.8 0.6 0.3 5.0 2020-21 PHX 60 12 42.2 37.1 57.1 0.3 1.3 1.5 1.2 0.9 0.5 0.3 0.2 4.1 2021-22 * All Teams 66 14 38.7 38.8 83.3 0.2 1.5 1.7 1.5 1.0 0.4 0.5 0.2 4.2 2021-22 * BRK 46 12 33.3 33.1 70.0 0.2 1.3 1.5 1.0 1.0 0.3 0.6 0.2 3.6 2021-22 * MIL 20 18 50.6 55.8 100.0 0.3 1.9 2.2 2.5 1.1 0.5 0.4 0.2 5.6 2022-23 MIL 81 22 42.3 42.1 81.6 0.4 2.1 2.5 2.4 2.0 0.8 1.0 0.4 8.0 2023-24 CHI 68 14 38.4 33.8 57.1 0.1 0.7 0.8 1.2 1.0 0.5 0.5 0.2 4.8 Total 372 16 39.7 38.6 79.8 0.3 1.4 1.7 1.6 1.3 0.6 0.6 0.3 5.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.