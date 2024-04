Entre les propriétaires des Cavs et des Suns, la guerre dépasse encore le cadre du terrain

« Il ne m’aime pas et je ne l’aime pas ». Mat Ishbia, le nouveau propriétaire des Suns, n’a jamais caché son animosité pour Dan Gilbert, le propriétaire des Cavaliers. Il faut dire que les deux hommes s’affrontent depuis longtemps. Tous deux issus de l’université de Michigan State, ils vivent dans la même banlieue de Detroit, à quelques minutes l’un de l’autre, et ils sont surtout concurrents sur le juteux marché des hypothèques.

« Je pourrais en parler pendant des heures ou le faire pendant une minute, et la minute est probablement l’option la plus facile : il ne m’aime pas et je ne l’aime pas », avait expliqué Mat Ishbia à Bill Simmons. « Je n’aime pas la façon dont il fait des affaires dans beaucoup de domaines. Il n’aime probablement pas notre façon de faire. Nous sommes dans la même ville. Nous sommes en compétition. Nous gagnons. Voilà ce qu’il se passe en ce moment. »

Mat Ishbia est ainsi particulièrement fier que sa compagnie, « United Wholesale Mortgage », soit devenue le plus grand prêteur hypothécaire en gros aux États-Unis, devant « Rocket Mortgage », la compagnie de Dan Gilbert.

Sauf que ses méthodes pour atteindre la première place font actuellement l’objet de sévères critiques.

Un « tyran de la cour de récréation »

ESPN a notamment publié un article expliquant que Mat Ishbia avait imposé un ultimatum aux petits courtiers américains, expliquant qu’ils ne pourraient plus travailler avec sa compagnie s’ils continuaient à bosser avec celle de Dan Gilbert. Un coup de pression qui a plutôt fonctionné pour le patron des Suns et du Mercury, puisqu’il a permis à sa société de finalement passer devant son concurrent sur le marché des hypothèques. Mais au prix de licenciements chez les petits courtiers, et d’une hausse des taux pour les emprunteurs.

« Il utilise son pouvoir pour intimider et forcer la main de ceux qui ont moins de pouvoir », a ainsi déclaré Mike Fawaz, un dirigeant de Rocket Mortgage, lors d’un événement récent. « Il est le tyran de la cour de récréation, qui prend chaque jour l’argent du déjeuner des plus jeunes. »

Les dirigeants de Rocket Mortgage accusent également Mat Ishbia d’avoir fait pression sur les petits courtiers américains en utilisant l’état de santé de Dan Gilbert, victime d’un AVC il y a quelques années.

Juste avant, un nouveau média, Hunterbrook avait de son côté publié un message audio attribué à Mat Ishbia, dans lequel le milliardaire expliquait dans un langage particulièrement fleuri à quel point il était fier d’avoir dépassé Rocket Mortgage sur le marché des prêts hypothécaires, promettant de continuer « à les frapper tous les jours ».

En réponse, Mat Ishbia a accusé Dan Gilbert et Rocket Mortgage d’être à l’origine de ces différents articles.

« C’est Rocket Mortgage et Dan Gilbert qui font du Rocket Mortgage et du Dan Gilbert, et c’est ce qui est à l’origine de tout ça », a ainsi répondu le propriétaire des Suns, jeudi, lorsqu’il a été interrogé à l’inauguration du nouveau centre d’entraînement de l’équipe. « Je me concentre sur Phoenix aujourd’hui, sur toutes les grandes choses à venir, et sur les gens qui nous connaissent et savent ce que nous représentons ».