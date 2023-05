Les propriétaires des Suns et des Cavaliers en guerre sur tous les terrains

Lorsque Mat Ishbia a racheté les Suns et le Mercury pour 2.28 milliards de dollars, en février dernier, les autres propriétaires n’ont pas hésité à valider la vente, pour tourner la page Robert Sarver.

C’est ainsi à l’unanimité que les 29 propriétaires ont approuvé la transaction… même si Dan Gilbert s’est abstenu.

Pourquoi le propriétaire des Cavs a-t-il refusé de valider l’arrivée de Mat Ishbia dans le microcosme NBA ? Tout simplement car les deux hommes sont à la tête des deux plus grosses entreprises sur le marché des hypothèques aux Etats-Unis, qu’ils sont tous deux originaires du Michigan et qu’ils se sont visiblement beaucoup croisés…

« Je pourrais en parler pendant des heures ou le faire pendant une minute, et la minute est probablement l’option la plus facile : il ne m’aime pas et je ne l’aime pas », a expliqué Mat Ishbia à Bill Simmons. « Je n’aime pas la façon dont il fait des affaires dans beaucoup de domaines. Il n’aime probablement pas notre façon de faire. Nous sommes dans la même ville. Nous sommes en compétition. Nous gagnons. Voilà ce qu’il se passe en ce moment. »

Alors que la société « United Wholesale Mortgage » de Mat Ishbia a finalement dépassé la société « Rocket Mortgage » de Dan Gilbert en 2022 comme première compagnie d’hypothèques aux Etats-Unis, le nouveau propriétaire des Suns n’a jamais hésité à critiquer la gestion de son adversaire direct, notamment lorsqu’il a licencié 2 000 employés l’an passé, malgré un chiffre d’affaires de 5 milliards de dollars. Un choix « écoeurant » à ses yeux.

En concurrence partout, même sur le dons

« Je savais que c’est ainsi qu’il gérerait [le vote des propriétaires]. Et le plus beau, c’est que maintenant vous pouvez voir qui je vois. C’est très clair. Vous voyez maintenant qui je vois et ce que je sais de cet homme ».

Déjà concurrents sur le marché des hypothèques, alors que la société de Mat Ishbia est dans la banlieue de Detroit, alors que celle de Dan Gilbert est à Detroit même, les deux hommes le sont aussi sur d’autres terrains.

Ils sont ainsi tous les deux passés par la fac de Michigan State, Mat Ishbia ayant même été champion NCAA en 2000 dans l’équipe de basket (dans un rôle extrêmement réduit). Et les deux hommes ont ainsi multiplié les dons à leur ancienne faculté, Rocket Mortgage répondant à un gros chèque de United Wholesale Mortgage, un mois plus tard…

Et désormais, les voilà en concurrence sur les terrains de la NBA.

« Je sais que ses affaires ne vont pas bien mais je lui souhaite le meilleur », se permet même de chambrer Mat Ishbia. « Mais la réalité, c’est que dans le domaine des prêts hypothécaires comme maintenant sur les terrains de basket, j’essaie de gagner dans tout ce que je fais. Et c’est ce que nous allons faire. »