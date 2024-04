Le retour du Herro approche

Bonne nouvelle pour le Heat : Tyler Herro est sur le retour ! Selon The Athletic, le shooteur de Miami est du voyage avec ses coéquipiers pour une série de trois déplacements. Cela commencera dès cette nuit puisque le Heat se rend au Toyota Center pour affronter les Rockets.

Absent depuis 20 matchs en raison d’une hyperextension d’un genou et une blessure au pied, Tyler Herro pourrait donc être en tenue dès ce soir et il ne sera pas de trop pour aider le Heat à décrocher cette 6e place, synonyme de qualification directe pour les playoffs. D’ailleurs, après ce déplacement à Houston, les joueurs d’Erik Spoelstra se rendront chez les Pacers, l’actuel 6e de la conférence Est. Une victoire leur permettrait de remporter le « tie-breaker » et de repasser devant les partenaires de Tyrese Haliburton. C’est donc un week-end décisif pour le Heat.

Après avoir déjà raté la quasi intégralité des playoffs 2023, Tyler Herro vit une nouvelle saison au rythme des blessures. Ayant manqué un mois et demi de compétition entre novembre et décembre, l’arrière de Miami n’a joué que 36 matches. Le plus frustrant, c’est qu’il réalise peut-être l’une de ses meilleures saisons en carrière avec 20.8 points à 40% à 3-points par match, auxquels il faut ajouter 5.3 rebonds, et 4.4 passes décisives cette saison.

Un effectif enfin au complet ?

Son retour serait donc une très bonne nouvelle pour le Heat où l’infirmerie se vide au meilleur moment. Kevin Love a ainsi effectué son « comeback » cette semaine face aux Knicks, offrant une option de plus pour Erik Spoelstra. Seule ombre au tableau, l’état de santé de Terry Rozier dont le genou inquiète après un choc face aux Sixers.

« C’est un choc sur le genou », a simplement noté l’entraîneur du Heat « Nous devrons juste voir comment il se sentira lorsque nous arriverons à Houston. Il nous a dit qu’il se sentait bien. On ne va pas le croire sur parole avant d’arriver à Houston, et on se verra demain matin. »

LEXIQUE

Tie-breaker : lorsque deux équipes ont le même bilan à la fin de la saison, l’avantage du terrain est déterminé par une série de critères successifs. Le premier est celui du bilan des rencontres de saison régulière entre les deux clubs.