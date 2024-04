Le genou de Kawhi Leonard fait encore des siennes

Parti avec ses coéquipiers pour défier Sacramento après la victoire acquise à Charlotte dimanche, Kawhi Leonard a finalement rallié Los Angeles plus tôt que prévu. Dès que l’avion des Clippers a atterri, l’ancien joueur des Spurs et des Raptors a pris la direction de LA.

La raison ? Une douleur persistante au genou droit qui a incité le staff des Clippers à la prudence, à moins de deux semaines de la fin de la saison régulière. Le joueur a pu entamer des soins mais la durée de son indisponibilité n’est pas connue. De quoi alimenter les rumeurs et nourrir des inquiétudes parmi les fans des Clippers. D’autant que c’est au même genou qu’il s’était blessé il y a 11 mois, et il s’agissait à l’époque d’une déchirure d’un ménisque.

Interrogé sur la suite des échéances pour son joueur majeur, Tyronn Lue n’a pas pu donner davantage de précisions, si ce n’est que l’équipe n’avait appris que suite à la victoire à Charlotte dimanche que Kawhi Leonard souffrait du genou. L’intéressé avait disputé 37 minutes de jeu sans montrer de signes particuliers de gêne, mais la situation aurait empiré le lendemain, causant ce revirement de planning mardi.

Quant à sa participation pour le match de Denver demain soir, l’incertitude régnait encore hier. « On l’espère », a déclaré le coach des Clippers. « On n’est pas sûr à présent, mais c’est ce vers quoi on se dirige. On espère le récupérer ce jeudi, mais il n’y a rien de sûr ».

La seule bonne nouvelle pour la formation de Tyronn Lue, c’est que la fin de saison régulière va comporter six matchs sur sept à domicile, et donc permettre à Kawhi Leonard de se soigner tout en restant proche du groupe.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.9 2.6 1.9 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.7 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 1.0 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.9 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 Total 696 32 49.9 39.1 86.2 1.2 5.2 6.4 3.1 1.7 1.7 1.6 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.