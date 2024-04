Rookies du mois | Le triplé pour Victor Wembanyama et Brandon Miller

Si Chet Holmgren et Jaime Jaquez Jr. ont connu un coup de mou depuis le passage à la nouvelle année, Victor Wembanyama (Spurs) et Brandon Miller (Hornets) ont quant à eux accéléré la cadence et, pour le troisième mois consécutif, les voilà nommés Rookies du mois de mars, à l’Ouest et à l’Est.

D’un côté, Victor Wembanyama a aligné 23.2 points, 11.7 rebonds, 4.8 passes, 3.8 contres et 1.2 interception de moyenne sur douze matchs (quatre victoires), à 47% au shoot (dont 31% à 3-points) et 75% aux lancers-francs, en près de 32 minutes de jeu.

Pour la petite anecdote, c’est la première fois depuis 1992/93 (Shaquille O’Neal et Alonzo Mourning) qu’un rookie tourne à au moins 20 points, 10 rebonds et 3 contres de moyenne sur deux mois d’affilée. Le dernier joueur NBA à avoir réalisé pareil exploit se nomme, lui, Tim Duncan en 2002/03…

De l’autre, Brandon Miller a envoyé 18.6 points, 5.3 rebonds et 2.5 passes de moyenne sur quinze matchs (trois victoires), à 43% au shoot (dont 37% à 3-points) et 73% aux lancers-francs, en quasiment 34 minutes de jeu.

Selon toute vraisemblance, Victor Wembanyama et Brandon Miller termineront sur le podium du Rookie de l’année 2024, avec sans doute « Wemby » dans la peau du lauréat et successeur de Paolo Banchero.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 66 29 46.8 32.3 79.9 2.3 8.2 10.5 3.6 2.2 1.3 3.6 3.4 21.2 Total 66 29 46.8 32.3 79.9 2.3 8.2 10.5 3.6 2.2 1.3 3.6 3.4 21.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Brandon Miller Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 CHA 67 32 43.5 37.1 81.0 0.9 3.5 4.3 2.4 2.5 0.9 1.8 0.6 17.0 Total 67 32 43.5 37.1 81.0 0.9 3.5 4.3 2.4 2.5 0.9 1.8 0.6 17.0

