La course au meilleur rookie | Victor Wembanyama a une main sur le trophée

Pendant un temps, on a bien cru que Chet Holmgren serait en mesure d’empêcher Victor Wembanyama de décrocher le trophée de Rookie Of The Year. Mais le pivot français des Spurs a changé de braquet après le All-Star Game, et aujourd’hui on ne voit pas comment cette récompense pourrait lui échapper.

Certains se demandent même si « Wemby » sera élu à l’unanimité. Ils ne sont que cinq rookies, dans l’histoire, à y être parvenus : Ralph Sampson, David Robinson, Blake Griffin, Damian Lillard et Karl-Anthony Towns. Sur le plan chiffré, Victor Wembanyama joue dans la cour des plus grands, et face aux Knicks, il a signé une performance (40 points, 20 rebonds) qui n’avait pas été réalisée par un rookie depuis Shaquille O’Neal !

Des stats d’All-Star pour « Wemby »

En mars, le Français a ainsi tourné à 23.2 points, 11.7 rebonds, 4.8 passes, 3.8 contres et 1.2 interception de moyenne. Si les Spurs n’étaient pas des cancres, on parlerait de lui pour une place dans une All-NBA Teams avec de telles stats ! Davantage utilisé (32 minutes/m), Victor Wembanyama a davantage gâché : 30% à 3-points seulement et 4.5 balles perdues. Mais ce qu’il réalise pour un rookie est exceptionnel, et Chet Holmgren est désormais en retrait.

D’autant que le pivot du Thunder sort de son plus mauvais mois avec 14.3 points, 8.4 rebonds et 2.7 contres par match. C’est son adresse qui en prend un coup avec 48% aux tirs, dont 27% à 3-points. Rappelons-nous, qu’en février, l’ancien intérieur de Gonzaga affichait de superbes 59% aux tirs, dont 46% à 3-points. Chet Holmgren a tout simplement pris un mini « rookie wall », et c’est logique quand on sait qu’il sort d’une saison blanche.

Derrière ce duo, Brandon Miller confirme sa place sur le podium. L’ancien ailier d’Alabama est monté en puissance au fil des mois, et il est de plus en plus à l’aise sur des situations de un-contre-un, et finalement il perd peu de ballons pour un rookie. Comme son modèle, Paul George, il se comporte davantage comme 2/3, et son duo avec LaMelo Ball est prometteur pour la saison à venir.

Amen Thompson finit fort

Ensuite, derrière ce trio, c’est toujours aussi ouvert. Sur l’ensemble de la saison, Jaime Jaquez Jr. apparaît comme le rookie le plus régulier, et peut-être le plus influent. On a vu, en son absence, combien le Heat manquait de créativité et de spontanéité dans le jeu. L’ancien joueur de UCLA n’a pas retrouvé sa production de décembre, mais la concurrence est plus féroce, et il est désormais davantage surveillé.

Pour boucler ce cinq « majeur » des rookies 2023/24, une demi-douzaine de postulants avec Brandon Podziemski (Warriors), Keyonte George (Jazz), Scoot Henderson (Blazers) ou Dereck Lively II (Mavericks). Parce que les Rockets ont signé 11 victoires de suite en mars, et parce qu’il a quasiment doublé sa moyenne de points depuis le All-Star Game, on opte pour Amen Thompson. Couteau-suisse en défense, comme en attaque, il est davantage créatif que son jumeau, et il peut faire la différence sur une rencontre. En mars, et profitant de l’absence d’Alperen Sengun, il a tourné à 13.1 points, 8.2 rebonds, 2.5 passes et 1.4 interception par match. Le tout à 57% aux tirs.