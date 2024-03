Mikal Bridges a réalisé son rêve : être professeur des écoles !

Jouer en NBA est le rêve de tout basketteur en herbe, et Mikal Bridges a atteint son objectif. Devenu le leader des Nets, l’ancien ailier de Villanova et des Suns fait partie des meilleurs ailiers de sa génération. Mais jouer en NBA n’était pas l’unique rêve de Bridges, puisqu’il pense déjà à la suite : devenir professeur des écoles !

Début mars, l’ailier de Brooklyn a mis un pied en classe avec une première journée comme enseignant. « Mon autre rêve était d’être professeur à l’école primaire » raconte-t-il à CBS News. « Aider les enfants a toujours été une de mes grandes passions. Pourquoi le CE1 ? Parce que j’ai adoré le CE1 quand j’étais jeune. J’ai l’impression que c’est l’une des années dont je me souviens vraiment. J’ai passé une année formidable. J’avais une excellente enseignante, Mme Porter, et j’ai l’impression d’avoir toujours aimé le CE1″.

Le 11 mars dernier, il a passé la journée avec des élèves de CM1, et il a eu droit à quelques questions pertinentes, comme celle-ci : « Comment faites-vous pour combiner votre vie personnelle avec votre vie professionnelle ? ». « J’aime bien cette question », a-t-il avoué. « Ce n’est pas si grave, en fait. Je pense que le plus important, c’est le temps. En saison, on n’a pas beaucoup de temps parce que je voyage beaucoup. Mais cela fait environ six ans que je fais ce métier, alors j’ai trouvé un bon équilibre entre passer du temps avec mes amis, me détendre et me préparer pour les matches. »

Des facilités en maths

Après une heure d’éducation physique et sportive, place aux cahiers et aux leçons. Il y a eu d’abord un cours de musique, puis Bridges a pris les rênes d’un cours de mathématiques. « Les maths, c’est facile pour moi » assure-t-il. « Je crois que j’étais sans doute l’un des élèves les plus intelligents de notre classe. J’essayais d’aider les autres, de leur apprendre. J’essayais de leur dire : ‘C’est comme ça que je l’ai appris et c’est assez simple pour moi de cette manière. Pensez-y de cette manière ».

A 27 ans, Bridges a encore une belle carrière devant lui, mais il répète qu’il se voit comme enseignant après sa retraite sportive. Et pourquoi pas même comme directeur d’un établissement.