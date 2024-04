La course au MVP | Nikola Jokic ou Shai Gilgeous-Alexander ? Faites vos jeux !

Petit changement cette année. Plutôt que de proposer une course au MVP hebdomadaire, qui se répétait trop souvent à nos yeux, nous avons décidé d’en adopter une mensuelle.

Pour notre cinquième et (déjà) dernier point de la saison, l’heure est venue de se pencher sur les candidatures de nos deux favoris présumés : Nikola Jokic ainsi que Shai Gilgeous-Alexander. Au coude-à-coude, ils semblent encore posséder une longueur d’avance sur Luka Doncic, mais surtout Giannis Antetokounmpo ou Jayson Tatum et, comme ils vont tous les deux terminer dans le Top 3 de l’Ouest et aux alentours des 70% de victoires, on imagine mal les voir hors du Top 2 cette année.

Si l’on part du principe que Luka Doncic part d’un peu trop loin collectivement malgré une belle remontée, reste à savoir qui du Serbe des Nuggets ou du Canadien du Thunder sera plébiscité par les votants, afin de succéder à un Joel Embiid longtemps lancé vers un doublé, avant d’être fauché par sa blessure au ménisque.

Un habitué ou un novice ?

D’un côté, Nikola Jokic représente la régularité dans l’excellence et la domination, alors que, même champion en titre et MVP des Finals, il n’a pas ralenti la cadence et montera pour la quatrième saison consécutive sur le podium du MVP, toujours sans donner l’impression de forcer pour malmener ses défenseurs.

De l’autre, Shai Gilgeous-Alexander représente la nouveauté et la surprise, alors qu’il confirme son explosion de l’an dernier en menant l’une des dix plus jeunes équipes de la ligue dans le… Top 5 des meilleurs bilans du pays, en banalisant les performances à 30 points avec une facilité aussi déconcertante que celle du « Joker » avec le triple-double.

Tous les deux, ils ont survolé individuellement cet exercice 2023/24 à leur poste, s’établissant sans trop de contestation possible comme le meilleur pivot et le meilleur arrière de la saison, au-delà d’être parmi les joueurs les plus réguliers qui soient.

Nikola Jokic a la faveur des projections

À noter qu’en cas de nouveau sacre, le troisième de sa carrière et un record pour un non-Américain, qui le mettrait au même rang que Moses Malone, Magic Johnson et Larry Bird, mais toujours derrière LeBron James (4), Wilt Chamberlain (4), Bill Russell (5), Michael Jordan (5) et enfin Kareem Abdul-Jabbar, Nikola Jokic deviendrait aussi le sixième joueur à enchaîner, dans cet ordre, MVP des Finals puis MVP de la saison régulière, après Abdul-Jabbar, Bill Walton, Bird, Jordan (deux fois) et James.

Quant à Shai Gilgeous-Alexander, un premier titre dans cette catégorie ferait de lui le deuxième Canadien à triompher après Steve Nash (2005, 2006), en plus d’être le troisième joueur du Thunder en l’espace de seulement… dix ans à être récompensé de la sorte après Kevin Durant (2014) et Russell Westbrook (2017). Une prouesse potentiellement inédite historiquement, de la part d’une franchise.

Pour ce qui est des projections, c’est pour le moment Nikola Jokic qui tient la corde chez les bookmakers, chez la presse US, sur le site de la NBA ou encore selon Basketball-Reference. Preuve qu’il ne faudrait peut-être pas tenir compte du critère de la lassitude des votants, qui a pu peser pour des Michael Jordan, LeBron James ou Giannis Antetokounmpo par le passé, comme souligné notamment par The Athletic dans un récent dossier…

COURSE AU MVP : NOTRE TOP 5

1 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 52 victoires, 23 défaites – 2e à l’Ouest.

Matchs : 72 disputés sur 75 possibles.

Stats : 26.1 pts, 12.3 reb, 9.0 pads, 1.3 int, 0.9 ctr et 2.9 pdb en 34 min.

Pourcentages : 58% au shoot, dont 35% à 3-points, et 82% aux lancers.

2 – Shai Gilgeous-Alexander (Thunder)

Bilan : 52 victoires, 22 défaites – 1er à l’Ouest.

Matchs : 71 disputés sur 74 possibles.

Stats : 30.3 pts, 5.5 reb, 6.3 pads, 2.1 int, 0.9 ctr et 2.2 pdb en 34 min.

Pourcentages : 54% au shoot, dont 37% à 3-points, et 87% aux lancers.

3 – Luka Doncic (Mavericks)

Bilan : 45 victoires, 29 défaites – 5e à l’Ouest.

Matchs : 65 disputés sur 74 possibles.

Stats : 34.0 pts, 9.1 reb, 9.8 pads, 1.5 int, 0.5 ctr et 4.0 pdb en 37 min.

Pourcentages : 49% au shoot, dont 38% à 3-points, et 78% aux lancers.

4 – Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 47 victoires, 27 défaites – 2e à l’Est.

Matchs : 69 disputés sur 74 possibles.

Stats : 30.8 pts, 11.5 reb, 6.4 pads, 1.2 int, 1.0 ctr et 3.4 pdb en 35 min.

Pourcentages : 61% au shoot, dont 29% à 3-points, et 66% aux lancers.

5 – Jayson Tatum (Celtics)

Bilan : 58 victoires, 16 défaites – 1er à l’Est.

Matchs : 69 disputés sur 74 possibles.

Stats : 27.3 pts, 8.2 reb, 4.9 pads, 1.0 int, 0.6 ctr et 2.6 pdb en 36 min.

Pourcentages : 47% au shoot, dont 38% à 3-points, et 83% aux lancers.





