La NBA confirme la tenue du All-Star Game 2027 à Phoenix

The Athletic avait déjà fait fuiter l’info il y a dix jours. La NBA l’a confirmé jeudi : le All-Star Game 2027 se tiendra bien au Footprint Center de Phoenix. D’autres clubs comme les Celtics, les Bucks ou le Magic étaient également en lice, mais la ligue a choisi Phoenix. Ce sera la quatrième fois qu’un All-Star Game s’y tient, après 1975, 1995 et 2009.

C’est aussi un petit coup de pouce accordé à la franchise rachetée il y a un peu plus d’un an par Mat Ishbia à Robert Sarver, pour un montant d’environ 4 milliards de dollars. Adam Silver a par ailleurs fait part de son enthousiasme à l’idée de travailler sur ce projet avec Mat Ishbia et son équipe, via un communiqué.

« Phoenix est l’une des meilleures villes « basket » de tout le pays », a pour sa part déclaré Mat Ishbia. « Nous sommes impatients de voir tout le monde venir, faire de cette ville la plaque tournante du week-end et, nous l’espérons, en faire le All-Star Weekend le plus mémorable de tous les temps ».

Ce sera en effet l’occasion pour la ville et la franchise des Suns d’attirer la lumière sur leur organisation le temps d’un week-end, au-delà des nombreux bénéfices financiers générés.

« C’est incroyablement compétitif, toutes les villes le veulent », a déclaré le directeur général des Suns et du Mercury Josh Bartelstein. « Donc on est honoré de l’avoir. Le travail commence vraiment maintenant ».

La NBA aura dès cette année un aperçu des qualités d’organisation de la nouvelle direction puisque c’est à Phoenix que se déroulera le All-Star Game WNBA.