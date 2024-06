Les Cavaliers croisent les doigts pour Donovan Mitchell

La douleur aura finalement eu raison de la bonne volonté de Donovan Mitchell, souffrant du genou gauche à cause d’une contusion osseuse. Même s’il a continué à être productif en terme statistiques sur ses derniers matchs, l’arrière All-Star des Cavaliers a finalement convenu avec le staff médical qu’il était préférable de subir une injection de PRP (plasma riche en plaquettes) pour le soulager.

JB Bickerstaff a fait part de sa confiance dans le processus choisi par le staff médical, espérant pouvoir à nouveau disposer d’un « Spida » au meilleur de sa forme.

« On est toujours inquiet, mais nous sommes convaincus que les prochaines étapes seront nécessaires pour qu’il soit en bonne santé », a-t-il déclaré. « Il a essayé de jouer malgré tout, mais il était gêné et on pouvait voir qu’il n’avait pas son explosivité, qu’il ne pouvait pas bouger dans certaines directions à cause de la douleur. Je ne suis pas médecin, mais d’après ce que j’entends, le temps, le repos et le processus devraient lui permettre de retrouver toutes ses forces ».

Le coach des Cavs a précisé qu’il fallait toutefois encore attendre la façon dont le genou de Donovan Mitchell allait réagir avant de pouvoir se faire une idée définitive de la suite des événements.

« Je n’aime pas aller au-delà de mes fonctions, mais au bout de trois matchs, il sera réévalué et nous prendrons une décision », a-t-il ajouté. « Encore une fois, j’ai bon espoir. Je ne m’attends pas à ce que ce soit une longue coupure. Mais nous ferons toujours ce qu’il y a de mieux pour nos gars afin de nous assurer qu’ils soient en bonne santé ».

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 79 33 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.8 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTH 77 34 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTH 69 34 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTH 53 33 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTH 67 34 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.5 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 36 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.7 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.2 1.8 2.8 0.6 26.6 Total 468 34 45.0 36.6 84.3 0.8 3.5 4.3 4.7 2.5 1.4 2.8 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.