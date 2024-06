La course au meilleur rookie | Chet Holmgren tient tête à Victor Wembanyama

« La course au rookie de l’année n’est pas terminée ». C’est ce qu’a lancé Victor Wembanyama cette nuit après la victoire des Spurs face au Thunder, et sa performance majuscule contre Chet Holmgren. Il reste un mois et demi aux deux pivots pour se départager, et comme en janvier, « Wemby » possède une petite longueur d’avance.

Petite, voire infime, car Chet Holmgren affiche un meilleur bilan collectif, et il a réalisé un très grand mois de février : 19.3 points, 8.4 rebonds, 2.7 passes et 2.7 contres par match. Le tout avec des magnifiques pourcentages : 59% aux tirs, 46% à 3-points et 84% aux lancers-francs.

Si on le voit moins dans les « highlights » proposés par la NBA, il n’en demeure pas moins spectaculaire balle en main, et efficace des deux côtés du terrain. Clairement, le pivot du Thunder joue comme un futur Rookie Of The Year, et les résultats d’OKC lui apportent un plus par rapport au Français.

Victor Wembanyama a des stats dignes d’un All-Star !

Justement, qu’en est-il de Victor Wembanyama ? Il y a un mois, il était ménagé à cause d’une cheville douloureuse, et son temps de jeu était limité. Depuis, le staff médical des Spurs lui a donné le feu vert, et « Wemby » peut dépasser les 30 minutes par match. Par rapport à janvier, il joue environ deux minutes de plus, et comme Chet Holmgren, ses stats sont dignes d’un All-Star : 21.3 points, 10.7 rebonds, 4.5 passes et 3.9 contres de moyenne. Et ses pourcentages sont aussi remarquables : 47% aux tirs, 41% à 3-points et 83% aux lancers-francs.

Globalement, le pivot des Spurs shoote moins, mais mieux. Outre les victoires, son point faible par rapport à Chet Holmgren, ce sont les balles perdues : 3.7 en février, contre 1.6 pour le pivot du Thunder. Mais le Français est un « playmaker », et il y a forcément davantage de déchets.

Derrière ce duo d’exception, c’est Brandon Miller qui confirme son statut de 3e meilleur joueur de cette cuvée. Après les changements opérés par la direction, l’ancien ailier d’Alabama a davantage les coudées franches en attaque, et Steve Clifford loue sa maturité. En février, il a tourné à 20.5 points de moyenne. C’est quatre points de plus qu’en janvier, et son coach lui offre 35 minutes de jeu en moyenne. On notera aussi qu’il tourne à 1.8 interception par match.

Podziemski bouleverse le cinq des Warriors

En 4e position, Jaime Jaquez Jr reste le « steal » de cette Draft puisqu’il a été sélectionné en 18e position, et on a bien vu, lorsqu’il était blessé, que le Heat tournait moins bien sans lui.

Certes, il n’est pas aussi flamboyant qu’en décembre, mais son agressivité et sa polyvalence sont précieux dans le basket d’Erik Spoelstra. Ce qui lui manque, c’est de la régularité puisqu’il peut planter 26 points un soir du côté de Sacramento, mais seulement 3 points trois jours plus tard face aux Nuggets.

Enfin, pour compléter notre Top 5, on opte pour Brandin Podziemski, plutôt que Dereck Lively II ou Keyonte George. Le rookie des Warriors est un « steal » au même titre que Jaime Jaquez Jr, et son fait d’armes en février, c’est d’avoir éjecté Klay Thompson du cinq de départ ! Ce n’est pas un mince exploit et il joue 32 minutes par match ! C’est plus que Victor Wembanyama ou Chet Holmgren… Complet, l’ancien arrière de Santa Clara apporte environ 11 points, 7 rebonds et 6 passes par match.

Derrière ce quintet, un joueur explose en 2024 : Cam Whitmore. A l’instar d’un autre Cam (Thomas), le rookie des Rockets est un formidable attaquant, au point de tourner à 12 points de moyenne en 17 minutes cette saison ! Mais les Rockets ont lâché prise dans la course aux playoffs, et pour l’instant, ses qualités d’attaquant ne se transforment pas en victoires.





