Le joueur de G-League Terry Roberts blessé par balle

Au très mauvais endroit, au très mauvais moment… La soirée de Terry Roberts a viré au drame, dimanche soir. Le joueur de la franchise de G-League, les Long Island Nets, affiliée à Brooklyn, a ainsi été blessé par balle, à Philadelphie, au niveau de la poitrine. Ses jours ne sont toutefois plus en danger, alors qu’il a été placé sous assistance respiratoire et qu’il est désormais dans un état stable, assure le New York Post.

« Terry Roberts a été victime d’un crime dimanche matin à Philadelphie, et nous sommes en train de recueillir plus d’informations sur l’incident » ont expliqué les Long Island Nets dans un communiqué. « Il est actuellement dans un état stable et on s’attend à ce qu’il se rétablisse complètement. »

Terry Roberts se trouvait dans la rue, autour de 00h45, quand des coups de feu ont retenti à l’entrée d’un bar, la police de Philadelphie confirmant que le basketteur n’était pas impliqué dans ces tirs.

« Les enquêtes préliminaires suggèrent que plusieurs personnes sont soupçonnées d’être sorties d’une Nissan Altima couleur argentée, et ont tiré sans cible spécifique des coups de feu en direction des clients à l’extérieur d’un bar avant de fuir les lieux. En réponse, un agent de sécurité privé armé arrivé sur les lieux a riposté, bien qu’il ne soit pas certain que l’un des délinquants ait été touché » explique la police.

Le basketteur a pu communiquer avec sa famille lundi. « Il va bien, il est en état de choc » a réagi sa mère à ABC 7. « C’est une situation traumatisante qui lui est arrivée« .

L’ancien joueur de l’université de Georgia tournait à 7.2 points (39% de réussite), 2.9 rebonds et 2.9 passes décisives avec les Long Island Nets pour sa première saison professionnelle avant l’incident.