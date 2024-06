Tre Mann s’imagine très bien aux côtés de LaMelo Ball

Après une première saison intéressante, Tre Mann avait glissé au bout du banc d’Oklahoma City. C’est-à-dire que le meneur de jeu, choisi en 18e position de la Draft 2021, n’était pas la priorité à la création, avec Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey ou encore Jalen Williams qui s’étaient imposés dans ce rôle.

Il a donc pris la direction de Charlotte à la « trade deadline », avec Vasilije Micic et Davis Bertans, en échange de Gordon Hayward. Et en l’absence de LaMelo Ball, l’ancien de Florida est même titulaire pour Steve Clifford.

Pour le moment, le résultat est très positif, avec quatre victoires en cinq sorties pour l’équipe et une belle activité générale pour Tre Mann, qui compile 12.8 points, 6.2 rebonds et 5.6 passes décisives de moyenne.

« Je pense que ça colle plutôt bien » apprécie-t-il. « Je vais juste sur le terrain en essayant de jouer dur avec des gars talentueux. On a tous un bon QI basket, donc c’est facile de jouer avec ces gars. Et je pense que je joue bien. J’essaie simplement de montrer mes qualités de créateur du mieux que je le peux, et c’est plutôt amusant. »

S’adapter à LaMelo Ball

De son côté, Steve Clifford apprécie le sérieux de sa recrue, un aspect qui semblait manquer du côté de Charlotte.

« Il est consciencieux », explique ainsi l’entraîneur des Hornets. « Cela montre qu’il réfléchit et qu’il rentre chez lui en se disant : ‘Je veux être à la hauteur’. Je pense que pour lui, c’est globalement une question de confiance, et d’avoir une chance de jouer de façon régulière ».

Quant à savoir quel sera son rôle lorsque LaMelo Ball, toujours à l’infirmerie à cause de sa cheville mais pas loin d’un retour, reviendra, Tre Mann assure qu’il ne s’en inquiète pas, car il peut évoluer avec le All-Star.

« J’ai souvent joué contre lui et il a fait de bons matches contre nous. Mais je pense que nous pouvons vraiment bien jouer ensemble, il peut jouer un peu sans le ballon et je peux le faire aussi. C’est son équipe et je vais m’adapter à ce qui lui convient le mieux. Pour l’instant, j’essaie juste d’aller sur le terrain et d’être collectif. »

Tre Mann Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 60 23 39.3 36.0 79.3 0.4 2.4 2.9 1.5 1.7 0.8 1.2 0.2 10.4 2022-23 OKC 67 18 39.3 31.5 76.4 0.4 1.9 2.3 1.8 1.5 0.6 0.9 0.2 7.7 2023-24 * All Teams 41 24 45.9 37.3 76.3 0.5 3.2 3.6 4.0 1.2 1.2 1.6 0.1 9.3 2023-24 * CHA 28 31 45.3 36.4 75.9 0.6 3.9 4.5 5.2 1.6 1.7 2.0 0.1 11.9 2023-24 * OKC 13 9 50.0 42.1 100.0 0.3 1.5 1.9 1.5 0.2 0.2 0.7 0.0 3.8 Total 168 21 40.8 34.5 77.6 0.4 2.4 2.8 2.2 1.5 0.8 1.2 0.2 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.