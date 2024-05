Ricky Rubio a le sentiment d’être rookie à nouveau

La rencontre de ce jeudi, à Saragosse, entre l’Espagne et la Lettonie bénéficiera d’une attention particulière. Pour ce premier match qualificatif à l’Euro 2025, Ricky Rubio devrait effectuer son retour sur les parquets, après que le meneur de jeu espagnol a mis sa carrière en pause, en raison de problèmes de santé mentale.

Son sentiment actuel ? « Avec toute cette nervosité, j’ai presque l’impression d’être à nouveau un rookie », formule-t-il auprès de Mundo Deportivo, repris par BasketNews. Une nervosité qui peut se comprendre. Son dernier match NBA, avec les Cavs, remonte à avril dernier. Dans le contexte FIBA, il n’a plus porté le maillot de l’Espagne depuis le quart de finale olympique perdu face aux Américains, en 2021 à Tokyo, malgré ses 38 points.

Deux ans plus tard, alors qu’il était attendu à la Coupe du monde, une compétition dont il était le MVP en titre, le meneur avait fait l’impasse et évoqué pour la première fois ses soucis mentaux.

Très soutenu

Alors, nerveux Ricky Rubio, qui a repris l’entraînement avec Barcelone, mais « très excité » aussi, à l’idée de retrouver son équipe nationale.

« On a joué plusieurs fois ici, à Saragosse, et les fans ont toujours été dévoués à l’équipe nationale. Il y a beaucoup de basket dans cette ville, c’est donc un endroit idéal pour revenir », apprécie le natif de Catalogne.

Sentir la ferveur locale, un bon moyen pour lui pour sortir d’une période sombre au cours de laquelle il dit ne pas s’être senti seul. « Tout le monde m’a beaucoup soutenu, que ce soit au sein de l’équipe nationale, à Cleveland ou, plus généralement, dans le monde du basket. Cela m’a beaucoup aidé dans cette période si difficile », témoigne celui qui a par exemple fait pleurer Jorge Garbajosa.

Cette première étape dans le processus personnel devrait en appeler d’autres. Dans le cadre des Jeux olympiques de Paris 2024, son pays organise l’un des quatre tournois de qualification olympique à Valence en juillet. « Espérons que ça se termine bien. Mais d’abord, on a ce test pour l’EuroBasket 2025, et elles (la Lettonie et la Belgique) sont deux équipes de haut niveau, qui nous ont posé des problèmes par le passé. »

Pour l’Euro, son équipe devra également affronter la Slovaquie dans son groupe. Les prochaines fenêtres de qualification ont lieu en novembre 2024, puis février 2025.