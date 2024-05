Le retour de Ricky Rubio ? Jorge Garbajosa en a pleuré

Présent dans le groupe de l’Espagne, sous les ordres de Sergio Scariolo, Ricky Rubio pourrait faire son grand retour sur les terrains de basket dans quelques jours, lors de la fenêtre de qualification de l’Euro 2025.

Une perspective qui enchante Jorge Garbajosa, l’actuel président de FIBA Europe, ancien président de la fédération espagnole de basket, et surtout ancien joueur de la Roja, avec laquelle il a remporté la médaille d’or à l’Euro 2009 et la médaille d’argent aux Jeux olympiques 2008. Aux côtés de Ricky Rubio.

« Il y a un lien profond entre Ricky et moi, et ça a été très difficile quand tout ça est arrivé l’été dernier » explique-t-il, en se rappelant du moment où le meneur a décidé de ne pas participer à la Coupe du monde, et de mettre sa carrière entre parenthèses à cause de sa santé mentale. « J’ai été très heureux de recevoir un appel m’annonçant son retour, car nous nous connaissons depuis les Jeux olympiques de Pékin en 2008. Nous sommes devenus de très bons amis, non seulement lui, mais aussi sa famille et la mienne. Je me souviens donc du jour où, en juillet dernier, Sergio Scariolo m’a appelé et m’a dit : ‘OK, nous avons un problème avec Ricky’. J’ai conduit aussi vite que j’ai pu pour me rendre à l’hôtel. Je lui ai parlé et croyez-moi, d’un point de vue professionnel et personnel, quand vous lui parlez et que vous comprenez ce qu’il ressent, vous êtes anéanti parce qu’il était dans une situation mentale très ouverte et difficile. À ce moment-là, j’ai mis à sa disposition toutes les ressources de la fédération nationale. Je me suis également mis à sa disposition parce que j’ai vécu, disons, une situation un peu similaire ».

Le retrouver à Barcelone et en équipe nationale rend donc Jorge Garbajosa particulièrement heureux et fier.

« Nous sommes très proches et j’ai été extrêmement heureux de recevoir l’appel, la veille du jour où il a annoncé publiquement (son retour à Barcelone). Nous avons pleuré ensemble, en partageant un moment inoubliable. Quand il m’a dit que son idée était d’essayer de revenir au club de Barcelone, et d’essayer de jouer son premier match avec l’équipe nationale, on ne pouvait pas rêver mieux » conclut ainsi l’ancien joueur des Raptors.