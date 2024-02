Dennis Schroder, une première avec les Nets sans bavure

Il arrivait à Brooklyn avec l’envie de gagner. Pour son premier match, c’est réussi. Même si ce n’était que les modestes Spurs en face, Dennis Schroder a signé un premier succès avec ses nouvelles couleurs. « Belle soirée pour moi, une victoire, des fans qui scandent mon nom », résume-t-il.

Il faut dire que l’Allemand a mis les formes. Il est sorti du banc et a fait briller ses coéquipiers en premier quart-temps, en multipliant les passes décisives. Ensuite, il a apporté des points. Résultat : 8 points sans manquer un tir et 4 passes en six minutes dans le premier quart-temps.

« C’est un vrai joueur de basket, je ne suis pas surpris », commente Ben Simmons. « Il sait comment jouer au basket. Il a un excellent feeling dans le jeu. Il veut nous aider à être meilleur et il l’a fait. »

Une nouvelle aventure qui commence bien

Avec 15 points et 12 passes au compteur, l’ancien meneur des Lakers et des Raptors n’a pas manqué son premier rendez-vous. Et le public a été séduit.

« C’est génial de voir les spectateurs l’aider à entrer en jeu ainsi, de les voir dire son nom. C’est plutôt cool », se réjouit son coach Jacque Vaughn. « Il a montré ses qualités de meneur de jeu sur le parquet, que ce soit d’appliquer mes systèmes ou de mettre les gars dans de bonnes dispositions. On a vu aussi que c’était un dur, en défense sur les extérieurs ou même sur Victor Wembanyama. »

Il a d’ailleurs pris un coup dans le visage de la part du Français. « Ça fait mal. C’est la raison pour laquelle je me touchais tout le temps le menton. Je dois mettre de la glace dessus », raconte-t-il face à ce petit accroc qui ne pouvait pas le priver du plaisir de cette victoire.

« C’était génial. Je suis heureux de ce succès et aussi, évidemment, de l’accueil du public. C’est important pour moi », confie-t-il. « Mes coéquipiers et tout le monde dans le vestiaire m’ont dit d’être moi-même, de jouer mon jeu. Les coaches aussi. Je suis dedans depuis onze saisons. Donc simplement être agressif, trouver mes coéquipiers, jouer les transitions et défendre. Ils m’ont facilité la tâche. »

Dennis Schroder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.4 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 20 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.7 0.6 2.0 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.6 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 32 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31 43.6 29.0 84.9 0.7 2.5 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 31 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.3 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.2 2.7 0.2 15.4 2021-22 * All Teams 64 29 43.1 34.4 85.3 0.5 2.8 3.3 4.6 2.4 0.8 2.2 0.1 13.6 2021-22 * BOS 49 29 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.4 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 * HOU 15 27 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 LAL 66 30 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 2023-24 TOR 51 31 44.2 35.0 85.2 0.4 2.3 2.8 6.1 2.1 0.9 1.6 0.2 13.7 Total 738 27 43.4 33.8 83.7 0.4 2.5 2.9 4.8 2.1 0.8 2.3 0.1 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.