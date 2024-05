Les Grizzlies libèrent Victor Oladipo

Victime d’une rupture d’un ligament du genou lors des derniers playoffs, avec Miami, Victor Oladipo a depuis été transféré à Oklahoma City, puis à Houston et enfin à Memphis ces derniers jours.

Le Thunder et les Rockets ont ainsi surtout utilisé la valeur de son contrat pour équilibrer des échanges, Houston se servant notamment de ses 9.5 millions de dollars pour mettre la main sur Steven Adams.

Les Grizzlies ne comptaient en effet pas sur l’arrière, double All-Star (2018 et 2019), mais qui accumule les blessures graves ces dernières années, et dont le retour sur les terrains est toujours aussi flou. La franchise du Tennessee vient ainsi de le couper, et Victor Oladipo se retrouve donc « free agent ».

Etant donné l’incertitude sur son statut physique, il aura du mal à trouver un nouveau point de chute cette saison.