Les super soldes sur Basket4Ballers : jusqu’à 70% de réduction !

Il ne reste plus que quelques jours pour profiter des soldes sur une large sélection de chaussures performance Nike, Jordan, Adidas ou Puma sur le site basket4ballers, référence de la vente d’articles de basket en France. On peut même parler de « super soldes » puisqu’on trouve des modèles avec des réductions de 70% !

C’est le cas chez adidas de la Trae Young 2, vendue 42 euros au lieu de 142 euros ! C’est quasiment 100 euros de réduction pour un modèle disponible en plusieurs coloris.

Plus de 100 euros de réduction sur de nombreuses paires !

A -60%, on trouve la Zoom Freak 4 de Giannis Antetokounmpo, disponible pour seulement 52 euros. Moins 60% aussi sur la Air Jordan XXXVII Low vendue 72 euros, au lieu de 180 euros, ou encore sur la magnifique LeBron 9 Low en version Liverpool. On la trouve à 76 euros, au lieu de 190 euros.

Pour les plus nostalgiques, la Reebok The Answer DMX OG, portée par Allen Iverson, est à 64 euros !

Du côté de Nike, l’incontournable LeBron XX, paire de l’année 2023 et toujours très demandée en ce début d’année 2024, voit son prix baisser de 20%, et passe de 200 à 160 euros en ce qui concerne le coloris Fab Five . Les amateurs de Freak 5 et d’Immortality 3, les deux paires de Giannis Antetokounmpo, peuvent aussi profiter de réductions allant jusqu’à -30%, comme c’est le cas sur la Freak 5 Made in Sepolia ou la Immortality 3 Greece x Nigeria .

Les prix les plus bas sur les chaussures et les maillots

Du côté de Jordan brand, la Jordan 37 Low voit son prix baisser jusqu’çà -60% ! Le coloris Sisterhood passe ainsi de 180 à 72 euros. Sa grande sœur, la Jordan 38 Fadeway, bénéficie quant-à-elle d’une réduction de -40%, et est ainsi affichée à 120 euros au lieu de 200 euros. Les paires signatures des athlètes Jordan brand ne sont pas en reste, la Luka 2 Space Hunter est en baisse de 20%, et la Tatum 1 Home Team est disponible à 84 euros, soit 30% de remise.

Du côté de Puma, la All-Pro Nitro Primary, une des meilleures paires sorties par Puma ces dernières années, voit son prix baisser de 20% et passe à 104 euros, tandis que du côté d’Adidas, on pourra profiter de la Trae 3 de Trae Young à -30%, à 105 euros au lieu de 150 euros.

Pour les fans de NBA, de nombreux textiles, y compris les maillots actuels Nike ou rétro Mitchell and Ness, voient leur prix baisser. C’est le cas du maillot NCAA de Michael Jordan à UNC, en baisse de 30%, ou de nombreux maillots enfant comme celui de Ja Morant ou de Stephen Curry, à respectivement -10 et -20%.

