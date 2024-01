Malcolm Brogdon ne veut pas quitter les Blazers

Joueur solide avec ses 15.9 points et 5.5 passes de moyenne en 28 minutes, Malcolm Brogdon attire les convoitises. Les Knicks auraient un œil sur lui et c’est normal puisque l’arrière de 31 ans est à Portland, dans une équipe très jeune et peu ambitieuse. Il ne semble donc pas impossible de le voir finir la saison ailleurs.

Néanmoins, il annonce ne pas vouloir être absolument transféré d’ici la date limite des transferts, le 8 février.

« Je suis heureux ici. Je suis valorisé ici, avec mon leadership et mon rôle de chef de file », assure l’ancien joueur des Pacers et des Celtics. « Je ne me plains pas de ça. Je suis heureux à Portland. »

Un petit tacle glissé pour les Celtics

Est-ce à dire qu’il n’était pas mis en valeur à Boston ? « Parfois, par moments. Je suis resté une saison, j’ai gagné le trophée de meilleur sixième homme et ils m’ont transféré. Donc je n’étais pas tellement valorisé », répond-il.

Alors qu’avec son rôle de mentor auprès des jeunes, notamment Scoot Henderson, le rookie de l’année 2017 semble à sa place dans l’Oregon. « Quand j’ai été échangé ici, j’y ai vu une opportunité. Les gens autour de moi pourront confirmer mon énergie en arrivant au training camp. J’étais impatient d’être coaché par Chauncey Billups. »

Le meilleur sixième homme de la saison passée n’a donc pas travaillé avec son GM, Joe Cronin, pour trouver une porte de sortie dans les prochains jours. « Et pour dire la vérité, je ne suis pas même pas concentré là-dessus », insiste-t-il. « On n’en a pas vraiment parlé. Bien sûr que la franchise regarde les différentes options. Mais pour moi, il s’agit de jouer un bon basket et d’aider l’équipe à gagner. »

Ainsi, Malcolm Brogdon est-il sûr de toujours porter le maillot des Blazers le 9 février ?

« Je ne sais pas de quoi mon futur sera fait », concède toutefois l’arrière. « Je ne sais pas si je serai encore à Portland ou ailleurs. J’accepte ma situation ici et je ne me préoccupe pas du reste. »

Malcolm Brogdon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 MIL 75 26 45.7 40.4 86.5 0.6 2.2 2.8 4.2 1.9 1.1 1.5 0.2 10.2 2017-18 MIL 48 30 48.5 38.5 88.2 0.5 2.8 3.3 3.2 2.7 0.9 1.4 0.3 13.0 2018-19 MIL 64 29 50.5 42.6 92.8 1.0 3.5 4.5 3.2 1.6 0.7 1.4 0.2 15.6 2019-20 IND 54 31 43.8 32.6 89.2 0.9 4.0 4.9 7.1 1.8 0.7 2.4 0.2 16.5 2020-21 IND 56 35 45.3 38.8 86.4 1.0 4.2 5.3 5.9 2.0 0.9 2.1 0.3 21.2 2021-22 IND 36 34 44.8 31.2 85.6 0.9 4.2 5.1 5.9 2.0 0.8 2.1 0.4 19.1 2022-23 BOS 67 26 48.4 44.4 87.0 0.6 3.6 4.2 3.7 1.6 0.7 1.5 0.3 14.9 2023-24 POR 37 28 44.2 41.9 82.9 0.7 3.0 3.6 5.5 1.4 0.7 1.5 0.2 15.9 Total 437 29 46.4 39.1 87.5 0.8 3.4 4.2 4.7 1.9 0.8 1.7 0.2 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.