Les Raptors prêts à lâcher Pascal Siakam pour Bennedict Mathurin ?

Les Raptors auraient-ils en tête de récupérer quelques-uns des meilleurs talents canadiens ? C’est possible, et sans doute que le public y serait sensible. Après avoir récupéré RJ Barrett, dans l’échange avec les Knicks, la franchise canadienne verrait bien Bennedict Mathurin revenir au pays.

Le Québécois est l’un des meilleurs sixièmes hommes de la NBA, et c’est une pièce maîtresse des Pacers, actuellement 4e de la conférence Est, et récents finalistes du premier tournoi NBA. Si son nom circule du côté de Toronto, c’est parce que Indiana n’a pas perdu espoir de récupérer Pascal Siakam.

Selon ESPN, les Raptors auraient abandonné l’idée de prolonger leur ailier-fort, et pour éviter de le perdre sans contrepartie, il faut le transférer. Les postulants ne manquent pas, des Hawks aux Kings, en passant par les Mavs et donc les Pacers. Des formations qui savent désormais que Pascal Siakam testera la « free agency », et c’est évidemment compliqué de monter un échange, avec la crainte de le voir partir cinq mois plus tard.

Les Warriors intéressés ?

À Toronto, on serait donc prêt à discuter avec les Pacers s’il y a la possibilité de récupérer Bennedict Mathurin, ou le rookie Jarace Walker. Aux Pacers, comme aux Kings ou aux Mavs, on sait qu’il faudra lâcher un bon joueur, un jeune talent et/ou un premier tour de Draft pour récupérer Pascal Siakam. Sans savoir si le Camerounais prolongera…

Autre piste : les Warriors. Là encore, il y a une star canadienne à récupérer, Andrew Wiggins, et ça pourrait être une belle compensation.