Les Raptors perdent Jakob Poeltl jusqu’à nouvel ordre

Décidément, les Raptors ne sont pas ménagés cette saison. Alors que la franchise canadienne commençait à peine à sortir la tête de l’eau depuis le trade qui a permis les arrivées d’Immanuel Quickley et RJ Barrett en provenance des Knicks, c’est Jakob Poeltl qui va devoir quitter ses coéquipiers pour une durée pour l’instant inconnue.

Toronto a simplement communiqué sur le fait que le pivot autrichien souffrait d’une entorse de la cheville gauche et qu’il était forfait pour une durée indéterminée. Son cas sera pour le coup réétudié par le staff médical des Raptors dans deux semaines. Titulaire pour les Raptors depuis le début de saison, il était l’ancrage intérieur principal de Darko Rajakovic et Anthony Davis a d’ailleurs bien profité de son absence, la nuit dernière…

C’est d’autant plus un coup dur que Toronto a laissé partir Precious Achiuwa aux Knicks dans le « trade » impliquant OG Anunoby, tandis que Christian Koloko, le joueur le plus grand de l’effectif canadien, traîne des problèmes respiratoires depuis des mois et n’a toujours pas foulé les parquets NBA cette saison.

Jakob Poeltl Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 54 12 58.3 0.0 54.4 1.4 1.6 3.1 0.2 2.1 0.3 0.5 0.4 3.1 2017-18 TOR 82 19 65.9 50.0 59.4 2.0 2.8 4.8 0.7 2.6 0.5 1.0 1.2 6.9 2018-19 SAN 77 17 64.5 0.0 53.3 2.3 3.0 5.3 1.2 1.6 0.4 0.6 0.9 5.5 2019-20 SAN 66 18 62.4 0.0 46.5 2.0 3.7 5.7 1.8 1.9 0.6 0.8 1.4 5.6 2020-21 SAN 69 27 61.6 0.0 50.8 3.2 4.8 7.9 1.9 2.5 0.7 1.2 1.8 8.6 2021-22 SAN 68 29 61.8 100.0 49.5 3.9 5.5 9.3 2.8 3.1 0.7 1.6 1.7 13.5 2022-23 * All Teams 72 27 62.9 0.0 59.2 3.3 5.8 9.1 2.7 2.7 0.9 1.7 1.2 12.5 2022-23 * SAN 46 26 61.6 0.0 60.5 3.3 5.7 9.0 3.1 2.6 0.8 2.1 1.1 12.1 2022-23 * TOR 26 27 65.2 0.0 56.9 3.2 5.9 9.1 2.2 3.0 1.2 1.1 1.3 13.1 2023-24 TOR 50 26 65.6 0.0 55.1 2.9 5.7 8.6 2.5 3.0 0.7 1.5 1.5 11.1 Total 538 22 63.1 50.0 53.8 2.6 4.1 6.7 1.7 2.4 0.6 1.1 1.3 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.