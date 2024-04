LeBron James avait commencé le match avec l’intention de profiter de l’avantage d’Anthony Davis dans la raquette. Jakob Poeltl à l’infirmerie, l’intérieur des « Purple & Gold » était servi sous le cercle par son coéquipier, pour inscrire 16 points à 7/9 dans les 12 premières minutes de la rencontre.

Une stratégie mise de côté lors des deux quart-temps suivants puisque AD se contentera d’inscrire 5 points en cumulé sur les deuxième et troisième quart-temps, à 2/3 au tir.

Mais alors que la rencontre était toujours serrée, les Lakers ont de nouveau appuyé sur leur intérieur en fin de match. Résultat ? 20 points à 4/5 au tir, et surtout 11/11 aux lancers-francs !

De quoi rendre furieux Darko Rajakovic, dont les joueurs n’ont obtenu que deux lancers-francs sur l’ensemble de l’ultime quart-temps. Mais de quoi permettre aux Lakers de remporter un deuxième succès consécutif pour la première fois depuis un mois et de retrouver l’équilibre (19 victoires – 19 défaites) à la 10e place de l’Ouest.

« C’est son efficacité. Le fait qu’il soit une présence dans la peinture, près du cercle » explique Darvin Ham pour résumer l’impact de son joueur, qui compile finalement 41 points à 13/17 au tir, 11 rebonds et 6 passes. « Il provoque les fautes, il met ses lancers-francs. Il pose ses appuis, met ses 3-points. Son efficacité ce soir était folle. Il a communiqué en défense. C’est pourtant une équipe difficile à défendre, avec des joueurs athlétiques, des ailiers longs et athlétiques, des arrières rapides. Il a été notre « defensive middle linebacker » (le quarterback défensif dans le football américain) en rappelant à tout le monde ce qu’ils devaient faire. On est heureux d’arracher la victoire mais sa volonté d’attaquer le cercle sans relâche, ce soir, ça a été énorme pour nous. »