Steve Kerr ne peut pas promettre de temps de jeu à Jonathan Kuminga

Plutôt bon contre les Nuggets le soir de Noël, Jonathan Kuminga n’a que peu joué en dernier quart-temps. Lui qui s’estime impossible à arrêter et qui présente un profil physique intéressant pour son équipe aimerait jouer davantage. Il l’a sous-entendu, en déclarant qu’il ne pouvait pas « contrôler ses minutes »…

Comment Steve Kerr a-t-il accueilli les propos de son jeune intérieur ? « Je ne suis pas du tout gêné par ces commentaires. Tout le monde veut jouer et Jonathan Kuminga est très talentueux », a répondu le coach des Warriors.

Ensuite, il explique pourquoi il ne peut pas offrir plus de minutes au Congolais. « À chaque match, je dois lire le jeu, et Andrew Wiggins était notre meilleur joueur. Donc on a décidé de l’utiliser en fin de rencontre », livre-t-il sur le match à Denver. « Ce sont des décisions faciles à prendre. Le match d’avant, à Portland, Kuminga a terminé la partie et il jouait très bien. La situation change d’un match à l’autre pour tout le monde. On est en là, Kuminga aussi. »

Une meilleure lecture de jeu

Et ça ne va pas s’arranger puisque Draymond Green devrait revenir début janvier. Sans oublier Gary Payton II, lui aussi absent depuis quelques semaines. Steve Kerr va devoir faire des choix.

« J’y pense tous les jours. C’est mon boulot évidemment. C’est très dur », analyse le technicien. « Il y a des années où les neuf joueurs à utiliser s’imposent et on joue avec eux. Les autres essaient alors de comprendre leur rôle et on travaille avec eux. On essaie de les faire entrer dans le moule. Cette saison, c’est différent, on a treize joueurs dans la rotation. Chacun a les qualités pour être sur le terrain et justifier sa présence. Mais je ne peux en faire jouer que neuf ou dix. Ce ne sont pas des décisions faciles. »

Titulaire depuis sept matches, après la suspension de Draymond Green, Jonathan Kuminga tourne ainsi à 14.3 points à 60% de réussite au shoot et 5 rebonds de moyenne depuis qu’il est dans le cinq. De quoi satisfaire son coach.

« Je suis ravi de l’évolution de Kuminga », assure Steve Kerr. « Ce qu’il fait de mieux en ce moment, c’est de faire en sorte de lâcher rapidement le ballon lorsqu’il faut renverser. Dans les trois derniers matches, je l’ai vu faire cinq ou six passes décisives comme ça, en transmettant immédiatement à Stephen Curry ou à Klay Thompson pour un tir ouvert. En début de saison, il ne voyait pas ces passes. Il gardait la balle et notre attaque était stoppée. »

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.5 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 70 26 52.9 31.6 74.0 1.3 3.5 4.8 2.1 2.3 0.7 1.7 0.5 16.3 Total 207 21 52.4 34.0 70.3 1.0 2.8 3.9 1.6 2.2 0.6 1.4 0.4 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.