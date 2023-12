Une frayeur mais encore un gros match pour Joel Embiid

Le match avait débuté depuis presque sept minutes et il n’avait pas encore marqué. Joel Embiid s’est donc fait une belle frayeur en se tordant la cheville droite sur une tentative de contre face aux Raptors. Allait-il rejoindre les vestiaires et terminer la rencontre avec aucun point ?

Non, puisqu’il a continué et terminé avec 31 points et 10 rebonds (9 passes et 4 contres aussi). Encore une fois. Avec notamment 20 unités après la pause.

« J’ai vu que je n’étais pas agressif. J’ai laissé le jeu venir à moi, je n’ai pas forcé mes shoots et en troisième quart-temps, j’ai pu mettre quelques tirs », livre-t-il pour ESPN.

Et sa blessure ? « Il a joué malgré cela et je suis sûr que, ce samedi, il aura des douleurs. On va surveiller ça dans les prochains jours, avant d’aller à Miami (le soir de Noël) », annonce Nick Nurse. Joel Embiid, lui, n’a pas parlé de sa cheville après le match. « Je ne sais pas. Je vais regarder. On verra », lance-t-il simplement.

Il faut dire que les chiffres peuvent parler à la place du MVP 2023. C’est son 13e match de suite à 30 points et 10 rebonds, et c’est la plus longue série depuis Kareem Abdul-Jabbar (16 matches) en 1971/72. Seuls deux autres joueurs ont connu une telle série : Elgin Baylor (15 en 1961/62) et Wilt Chamberlain évidemment, à six reprises.

C’est aussi son 14e match de suite à plus de 30 points, la plus grosse série depuis James Harden (32) en 2018/2019. De plus, on n’a pas vu un joueur marquer plus de 30 points autant de fois dans les 25 premiers matches de la saison (20 fois pour Embiid) depuis Michael Jordan en 1986/87.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 24 34 54.1 33.3 89.3 2.9 8.9 11.8 5.9 2.9 1.1 3.8 1.9 35.1 Total 418 32 50.3 33.6 82.4 2.3 8.9 11.2 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.