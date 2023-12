La double expulsion de Dillon Brooks et Ime Udoka passe mal

De la quasi-interception… à l’expulsion. Dillon Brooks a connu une fin de rencontre improbable sur le parquet des Bucks. L’ailier des Rockets a été sanctionné pour « flopping », à 40 secondes du terme, alors qu’il était à deux doigts de voler le ballon devant Khris Middleton.

Il a terminé sa course au premier rang, estimant avoir été poussé par son homologue des Bucks. Une poussette « flagrante » selon Ime Udoka, qui met en cause le même arbitre, Suyash Mehta, d’avoir « manqué les mêmes coups de sifflet tout au long du match. Oui, il y a eu cette action spécifique, mais il y a eu une tonne de coups de sifflet manqués. »

Victime de sa réputation ?

Dillon Brooks fait part de la même frustration : « J’en ai marre que les arbitres soient juste devant l’action et ne sifflent pas. » Sur la séquence en question, il estime avoir « couru à toute vitesse pour récupérer le ballon », avant de lancer le ballon « en essayant de [s]e protéger et de ne pas tomber sur les supporters ou sur le sol ». Dès lors, être sanctionné pour avoir exagéré le contact « n’a aucun sens » et est « inacceptable » pour l’ancien Grizzly, qui estime même que l’arbitre visé ne devrait plus siffler leurs matchs…

Les Rockets n’ont pas manqué d’afficher leur colère dans le feu de l’action. Le Texan en short a été sanctionné pour ses mots envers l’arbitre, avant d’être finalement expulsé. Ime Udoka a suivi son joueur au vestiaire en étant lui-même sanctionné pour avoir contesté la décision arbitrale sur le terrain.

Les Texans avaient déjà été agacés par de précédentes décisions des officiels. Comme ce panier du même Dillon Brooks, d’abord validé avant d’être refusé, car les arbitres ont considéré qu’il avait commis une faute offensive devant Pat Connaughton.

L’action avait été revue par les arbitres, contrairement au geste de Brook Lopez, à l’encontre de Fred VanVleet, plus tôt dans le match, après trois minutes de jeu : un coup de coude qui a envoyé le meneur de Houston au tapis. « Pendant le jeu, nous avons estimé que le contact entre Lopez et VanVleet constituait une action normale de basket et qu’il n’y avait donc pas lieu de procéder à un nouvel examen », a justifié l’officiel Bill Kennedy.

Ime Udoka, numéro 1 aux fautes techniques

« Je pense que c’est très similaire à la décision prise à l’encontre de Dillon. Fred a reçu un coup de coude, lui aussi, et (une décision) va dans un sens, l’autre dans l’autre », dénonce Ime Udoka.

« Les arbitres m’ont fait savoir qu’ils ne l’avaient pas vu », rapporte le meneur, resté plusieurs secondes au sol sur le moment. Il ajoute : « L’arbitrage n’est pas la raison pour laquelle on a perdu ce match, mais il est certain que ça rend les choses frustrantes lorsque vous essayez de revenir au score. »

Son coach compte désormais sept fautes techniques, autant que son ailier expulsé, ce qui en fait le technicien le plus sanctionné de la ligue. « Il est bon qu’un entraîneur vous soutienne lorsque les choses ne vont pas comme vous le souhaitez », apprécie au moins Dillon Books.