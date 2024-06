Pour la première rencontre entre Kevin Durant et les Nets depuis que l’ailier a demandé son transfert de Brooklyn, et hasard du destin, pour la première du nouveau « Big Three » des Suns, ce sont les deux joueurs utilisés comme monnaie d’échange, à savoir Mikal Bridges (21 points) et Cam Johnson (15 points), qui ont triomphé.

Très bien accueillis, avec une courte vidéo leur rendant hommage, les « Jumeaux » qui avaient participé à l’aventure de 2021 jusqu’en Finales NBA, ont ensuite su faire la part des choses et se remettre dans leur match.

Ce qui n’a pas été forcément évident en début de match, notamment pour Mikal Bridges, qui a finalement réussi à se lancer, et son équipe avec, sur un 19-0 à cheval entre le premier et le deuxième quart-temps, grâce à 8 points consécutifs pour le leader de Brooklyn.

« On a bien suivi le plan de match et on a continué à s’y fier. Tout le monde a été bien solidaire et on a réussi à accrocher cette victoire », appréciait Cam Johnson dans le New York Post. « Il fallait continuer à leur rendre la tâche difficile et les presser. On a essayé de changer la vitesse et les positions qu’on leur laissait. Mais l’idée était juste de leur compliquer la tâche. »

« Ça aurait pu être un match très difficile pour eux, émotionnellement parlant »

C’est la septième victoire des Nets sur leurs neuf derniers matchs. Une victoire de prestige sur le parquet des Suns mais surtout un succès qui prouve la belle capacité de réaction des jeunes Nets.

« C’est une bonne victoire. On en avait bien besoin après notre dernière défaite [à Sacramento] », ajoute Mikal Bridges. « C’était sympa de rejouer sur ce terrain ici, devant des fans qui nous connaissent. On ne vient jouer ici qu’une fois l’année donc c’était vraiment excitant de revenir et retrouver tout le monde. »

Prenant le temps de discuter avec certains jeunes fans après le match, Mikal Bridges et Cam Johnson ont également apprécié la fin de match de leur équipe. Avec Spencer Dinwiddie et Cam Thomas qui ont parfaitement su terminer le travail, le premier à 3-points, le second froid comme une lame aux lancers.

« Je les ai trouvés exceptionnels », conclut Jacque Vaughn. « Ça aurait pu être un match difficile pour eux, émotionnellement parlant. Ils ont probablement revu des amis, des membres de leur famille et des gens qui les aiment. Mais il faut faire son boulot. Ils étaient tous les deux super concentrés et ils n’ont rien précipité. Ils ont fait les bons choix. Quand vous jouez avec les bonnes intentions, en général, de bonnes choses arrivent. »