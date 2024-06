Washington fait une contre-proposition pour garder les Wizards !

Mercredi, le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, a conclu un accord de principe avec Monumental Sports, la holding propriétaire des Wizards (NBA) et des Capitals (NHL) pour le déménagement des deux franchises à Alexandria, située au nord de la Virginie, et au Sud de Washington.

Dans l’attente du vote du parlement de l’État, cette proposition est centrée sur la création d’un projet immobilier et économique de 2 milliards de dollars avec la construction d’une salle, d’une nouveau centre d’entraînement des Wizards, d’un centre des arts du spectacle, d’un studio de cinéma ou encore de nouveaux hôtels, d’un centre commercial et de logements. Le gouverneur évoque la création de 30 000 nouveaux emplois !

Seules les Mystics resteraient à Washington…

Mais Washington n’a pas dit son dernier mot, et n’entend pas perdre ses franchises. Muriel Bowser, la maire de la ville, a dévoilé une contre-proposition qui, selon elle, a le soutien unanime du conseil municipal. Il s’agit d’une enveloppe d’un demi-milliard de dollars consacrée à la modernisation de la Capital One Arena.

« Cette proposition représente notre meilleure et dernière offre et constitue la prochaine étape du partenariat avec Monumental Sports pour insuffler une nouvelle vie et un nouveau dynamisme au quartier et pour garder les Washington Wizards et les Washington Capitals à leur place – à Washington, DC », a déclaré Muriel Bowser.

Qu’en pense Ted Leonsis, le patron des deux franchises ? Présent mercredi aux côtés du gouverneur de la Virginie, il a confié qu’il avait « des frissons » à l’idée de rejoindre Alexandria, et qu’une éventuelle rénovation de la Capital One Arena serait utile pour… les Mystics, la franchise WNBA dont il est aussi le propriétaire.