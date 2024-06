À Detroit, les Sixers veulent éviter le match piège

Actuellement sur trois victoires de suite, dont un match à 50 points pour Joël Embiid dans la capitale fédérale, les Sixers ont une belle occasion d’engranger les victoires cette semaine, voire la suivante.

En effet, ce sont les piètres Pistons (sur une série honteuse de vingt défaites de rang) qui se présentent. Non pas une, mais deux fois, jeudi puis samedi.

Philly aura ensuite l’occasion de porter sa série victorieuse à sept en allant gagner à Charlotte, puis en accueillant les Bulls.

« Je ne vois pas ça comme ça », explique Joel Embiid. « Ça reste la NBA. Il faut respecter le jeu, et il faut respecter chaque adversaire. À n’importe quel match, des joueurs ou des équipes peuvent prendre feu, donc je ne regarde jamais contre qui on joue. Il s’agit surtout de regarder notre équipe et de voir comment on peut s’améliorer des deux côtés du terrain. C’est l’état d’esprit que nous avons et qu’on doit garder à chaque match. »

Batum compte sur le sérieux de l’équipe

Le MVP en titre joue donc la carte de l’humilité, lui qui sait qu’un passage à vide peut vite arriver. Sachant que ses Sixers ont déjà été dans le dur sur la deuxième moitié du mois de novembre, avec six défaites sur dix matchs.

« Je suis sérieux, on ne peut pas compter uniquement sur un Joël à 50 points à chaque match », ajoute Nicolas Batum. « On doit être sérieux. On doit se respecter, respecter l’adversaire et jouer comme il faut. On doit faire attention car on joue encore contre des joueurs NBA. On se fiche de leur bilan au final. »