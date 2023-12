Utah encore privé de Jordan Clarkson

Le Jazz n’avait sûrement pas besoin de ça… La franchise de Salt Lake City se voit privée de Jordan Clarkson pour au moins les deux prochaines semaines en raison d’une blessure au niveau du biceps fémoral droit, un des muscles ischio-jambiers situés dans la cuisse.

L’ancien meilleur 6e homme de la ligue a été touché à la cuisse droite le 27 novembre contre les Pelicans, puis a ressenti une gêne supplémentaire à l’ischio-jambier lors de la défaite de lundi soir contre le Thunder. L’IRM qu’il a passée a révélé une contracture dans la zone.

Son état de santé sera en conséquence réévalué dans deux semaines. Une tuile pour le joueur de 31 ans qui avait déjà manqué trois rencontres entre fin novembre et début décembre. Il avait pris part aux deux dernières rencontres de son équipe, en étant encore visiblement gêné (seulement 7 points de moyenne à 23% aux tirs…).

Avant de connaître cette grosse baisse de régime, le second meilleur marqueur de l’équipe avait tourné à 23 points (45%) et 5 passes début novembre, sur neuf rencontres.

Son absence, couplée à celle de Lauri Markkanen, risque de faire plonger un peu plus cette équipe qui reste sur cinq défaites en six rencontres. Avec 7 victoires, dont une seule à l’extérieur, et 16 défaites, Utah n’occupe que la 12e place à l’Ouest.

Jordan Clarkson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 59 25 44.8 31.4 82.9 1.0 2.3 3.2 3.5 1.9 0.9 1.6 0.2 11.9 2015-16 LAL 79 32 43.3 34.7 80.4 1.2 2.8 4.0 2.4 2.1 1.1 1.7 0.1 15.5 2016-17 LAL 82 29 44.5 32.9 79.8 0.6 2.4 3.0 2.6 1.8 1.1 2.0 0.1 14.7 2017-18 * All Teams 81 23 45.1 35.2 80.0 0.7 2.0 2.7 2.7 1.3 0.7 1.6 0.1 13.9 2017-18 * LAL 53 24 44.8 32.4 79.5 0.8 2.2 3.0 3.3 1.2 0.7 1.8 0.1 14.6 2017-18 * CLE 28 23 45.6 40.7 81.0 0.5 1.6 2.1 1.7 1.6 0.7 1.1 0.1 12.6 2018-19 CLE 81 27 44.8 32.4 84.4 1.0 2.3 3.3 2.4 1.4 0.7 1.7 0.2 16.8 2019-20 * All Teams 71 24 45.4 36.8 83.6 0.7 1.9 2.6 1.9 1.5 0.7 1.4 0.2 15.2 2019-20 * UTH 42 25 46.2 36.6 78.5 0.7 2.1 2.8 1.6 1.8 0.7 1.4 0.2 15.6 2019-20 * CLE 29 23 44.2 37.1 88.4 0.7 1.7 2.4 2.4 1.1 0.6 1.3 0.3 14.6 2020-21 UTH 68 27 42.5 34.7 89.6 0.7 3.3 4.0 2.5 1.6 0.9 1.7 0.2 18.4 2021-22 UTH 79 27 41.9 31.8 82.8 0.9 2.6 3.5 2.5 1.9 0.8 1.6 0.2 16.0 2022-23 UTH 61 33 44.4 33.8 81.6 1.2 2.9 4.0 4.4 2.0 0.5 3.1 0.2 20.8 2023-24 UTH 19 31 39.9 29.5 83.3 1.3 2.1 3.4 5.0 1.4 0.8 3.0 0.2 16.6 Total 680 28 43.9 33.7 82.6 0.9 2.5 3.4 2.8 1.7 0.8 1.8 0.2 15.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.