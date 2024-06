La patience paye pour les Clippers

Le 14 novembre dernier, les Clippers s’inclinaient à Denver et enregistraient ainsi une sixième défaite de suite. La greffe avec James Harden n’avait pas encore pris, l’équipe de Tyronn Lue manquait de rythme, ne courait guère et la saison prenait clairement un mauvais tournant.

Un mois après, ça va beaucoup mieux. Certes, Los Angeles a souffert pour battre les Warriors ou les Blazers mais la franchise reste sur cinq victoires d’affilée, soit la meilleure série de la ligue actuellement. La dernière en date est écrasante, sans appel (il y eut jusqu’à 33 points d’écart), face aux Kings.

« Je sais qu’on a mal commencé, mais on a gardé le cap », avait expliqué Tyronn Lue avant cette rencontre, pour le Los Angeles Times. « Le mérite en revient aux joueurs, présents à chaque shootaround, chaque entraînement pour s’améliorer et essayer de faire mieux collectivement. »

Une alchimie s’installe

Le coach des Clippers savait que sa patience serait récompensée. Il ne fallait donc pas tout changer après les défaites. Le temps allait jouer pour Los Angeles.

« Le plus important, c’est de ne pas perdre le fil », poursuit l’entraîneur. « Au début, c’était compliqué de savoir comment on voulait jouer, on cherchait nos rotations et l’équilibre entre James Harden, Paul George, Kawhi Leonard et Russell Westbrook. Dès qu’on a trouvé ça, les gars ont eu un dialogue constant, avant et après les entraînements. Chaque jour, ils essaient de faire mieux. »

Le symbole de cette réussite, c’est Kawhi Leonard. Depuis trois matches, il est absolument brillant et tourne à 35.3 points de moyenne à 64% de réussite au shoot. « C’est l’alchimie, on joue ensemble. Tout est plus clair. On sait à quoi s’attendre avant les matches. C’est le plus important je pense », livre l’ailier.

« On va dans la bonne direction. On fait beaucoup de bonnes choses et on doit continuer de travailler », conclut Tyronn Lue, avant de croiser des Warriors qui patinent, jeudi soir, pour continuer leur belle série.