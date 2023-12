Kawhi Leonard et les Clippers giflent les Kings en « back-to-back »

On n’arrête plus les Clippers, victorieux pour la cinquième fois consécutive face aux Kings (119-99), dans ce derby californien entre deux équipes en « back-to-back ». C’est d’ailleurs la première fois que les hommes de Tyronn Lue bouclent un « back-to-back » invaincus cette saison.

Une victoire engrangée, notamment, grâce aux 31 points en 31 minutes de Kawhi Leonard, intenable depuis deux semaines et encore plus depuis trois matchs. Cela s’est d’ailleurs vu dans les deuxième et troisième quarts-temps, moment où Los Angeles a fait la différence dans cette rencontre, pour ensuite se permettre de contrôler Sacramento dans les douze dernières minutes.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Los Angeles confirme sa montée en puissance. Dixième victoire en treize matchs pour les Clippers depuis quasiment un mois et, surtout, cela fait cinq succès d’affilée pour la franchise californienne, qui se classe maintenant à la 7e place de l’Ouest, à égalité avec les Suns et juste derrière les Kings ainsi que les Lakers. La preuve que la greffe James Harden commence à prendre et que ce groupe trouve enfin son équilibre de chaque côté du parquet, dans le sillage d’un Kawhi Leonard redevenu très bon individuellement. À reproduire d’ici dix jours contre Golden State, New York, Indiana, Dallas, OKC puis Boston.

– Kawhi Leonard sans pitié avec Sacramento. Justement, si les Kings se sont pris une belle fessée, c’est en grande partie à cause de « The Klaw ». À l’origine de ce gros run (31-11 !) qui a détaché les Clippers dans le second quart-temps, puis auteur de 14 points dans le troisième, le double MVP des Finals n’a pas fait dans la dentelle et ces deux coups d’accélérateur lui ont permis de se reposer pendant le quatrième quart-temps. Idéal en « back-to-back ».

– La blessure de Paul George. On n’a pas vu « PG-13 » de la deuxième mi-temps, la faute à une blessure à l’aine. Tyronn Lue a tout de même été rassurant, expliquant que l’ailier aurait pu revenir sur le terrain si nécessaire. Néanmoins, vu la tournure du match, les Clippers n’ont logiquement pas pris de risque.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.