C’est une bonne nouvelle pour la NBA : avec 1.5 million de téléspectateurs en moyenne devant les matchs de la première phase de l’In-Season Tournament, la Grande Ligue a boosté ses audiences sur la période.

En effet, en attendant les données pour les quarts de finale, mais également les demi-finales et la finale, les audiences des matchs de qualification ont représenté une hausse de 26% sur ESPN et TNT, par rapport à des matchs similaires, l’an passé. Une hausse confirmée sur les chaînes locales, avec une hausse de 20%.

Pour ESPN et TNT, qui se partageaient les demi-finales, c’était aussi l’occasion d’un « crossover », avec Stephen A. Smith, Adrian Wojnarowski et Bob Myers à quelques mètres de Charles Barkley, Kenny Smith et Shaquille O’Neal.

L’occasion pour « Chuck » de féliciter l’ancien GM des Warriors d’avoir « quitté le Titanic avant qu’il ne sombre… »

« Il s’agit de la première étape d’un projet qui pourrait créer d’autres opportunités à l’avenir », a expliqué Craig Barry, vice-président exécutif et directeur du contenu de TNT Sports.

Pour la NBA, ce bonus d’audience est en tout cas un argument intéressant à l’approche des négociations pour le prochain accord TV. Cet Tournoi NBA est ainsi le produit idéal afin d’intégrer de nouveaux diffuseurs (Netflix ?).

Pour rappel, les renégociations autour du prochain contrat TV de la NBA s’ouvriront le 9 mars 2024, avec d’abord une fenêtre de 45 jours durant laquelle la ligue de basket ne pourra négocier qu’avec ses diffuseurs actuels, The Walt Disney Company (ESPN/ESPN+/ABC) et Warner Bros. Discovery (TNT/NBA TV/Max). Ce n’est que si aucun accord n’est scellé durant cette période que d’autres diffuseurs pourront se mêler à la course.